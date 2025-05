Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-1 Victoria Sulejówek

Sobota, 17 maja 2025 r. 13:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 30. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Victorią Sulejówek 3-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 21 maja, na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok.









W 13. minucie Jakub Jędrasik dograł z prawej strony do znajdującego się w polu karnym Samuela Sarudiego, a ten ładnym strzałem z ostrego kąta posłał piłkę do bramki. W 42. minucie błąd w wyprowadzeniu piłki popełnili zawodnicy Victorii, piłkę przejęli legioniści, a płaskim strzałem tuż zza linii pola karnego drugą bramkę dla Legii strzelił Jakub Zbróg.



W 58. minucie z bliskiej odległości do siatki trafił Thomas Pranica, zdobywając gola kontaktowego. Dziesięć minut później drugą żółtą kartkę obejrzał Jeremiah White i legioniści musieli sobie radzić w dziesiątkę, ale tylko przez 10 minut, bo w 79 minucie siły się wyrównały po czerwonej kartce Ławcewicza-Musialika. Minutę później po rzucie rożnym do siatki z bliskiej odległości trafił Rafał Boczoń.





III liga: Legia II Warszawa 3-1 (2-0) Victoria Sulejówek

1-0 - 13' Samuel Sarudi

2-0 - 42' Jakub Zbróg

2-1 - 58' Thomas Pranica

3-1 - 80' Rafał Boczoń



Legia II: 1. Gabriel Kobylak, 13. Jakub Jendryka (46' 30. Jeremiah White), 17. Julien Tadrowki (66' 28. Bartosz Dembek), 5. Rafał Boczoń, 3. Viktor Karolak, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 15. Samuel Sarudi (72' 27. Igor SKrobała), 21. Jakub Zbróg (84' 18. Michał Kucharczyk), 9. Stanisław Gieroba, 7. Jakub Jędrasik (66' 29. Cyprian Pchełka)



Victoria: 33. Jan Jankiewicz, 16. Krzysztof Kokowski, 5. Stanisław Ławcewicz-Musialik, 6. Konrad Gasiul, 21. Bartosz Jankowski, 27. Szymon Jonasz, 23. Sebastian Pindor, 19. Maciej Wilanowski, 7. Konrad Rudnicki, 3. Konrad Śliwka, 11. Dawid Papazjan



żółte kartki: Jendryka, White, Zbróg, Skrobała - Ławcewicz-Musialik

czerwone kartki: White (69', za drugą żółtą), Ławcewicz-Musialik (79', za faul)



