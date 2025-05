PP: Legia II Warszawa 4-0 Wisła II Płock. Legia w finale!

Środa, 14 maja 2025 r. 18:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/2 finału Mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa pewnie wygrała w LTC z Wisłą II Płock 4-0 i to stołeczny zespół zagra w finale rozgrywek z KS CK Troszyn. Mecz finałowy odbędzie się 4 czerwca na stadionie Hutnika w Warszawie.









Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. Kolejne spotkanie rozegrają 17 maja o godzinie 12:00 z Victorią Sulejówek.



W porównaniu do spotkań ligowych, w zespole Legii II nastąpiło sporo zmian w składzie. Już w 6. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po tym, jak Rafał Boczoń z najbliższej odległości wbił piłkę do bramki po dośrodkowaniu z prawej strony. Chwilę później było już 2-0. Igor Skrobała obsłużył Stanisława Gierobę bardzo dobrym podaniem z prawej strony, zawodnik Legii uprzedził interweniującego bramkarza i podwyższył prowadzenie stołecznego zespołu. W 24. minucie ponownie Skrobała zagrywał w pole karne, obrońca wybił piłkę, ta spadła jednak pod nogi Jakuba Jendryki, który zdecydował się na strzał, jeszcze futbolówkę z bliskiej odległości dobił Jakub Kisiel, dając Legii prowadzenie 3-0.



Po przerwie na murawie pojawił się m.in. Michał Kucharczyk. W 85. minucie bardzo ładnym uderzeniem popisał się Cyprian Pchełka, który podwyższył wynik na 4-0.



PP: Legia II Warszawa 4-0 (3-0) Wisła II Płock

1-0 - 6' Rafał Boczoń

2-0 - 8' Stanisław Gieroba

3-0 - 24' Jakub Kisiel

4-0 - 85' Cyprian Pchełka



Legia II: 1. Jakub Zieliński, 30. Jeremiah White (72' 20. Oliwier Olewiński), 28. Bartosz Dembek, 5. Rafał Boczoń (46' 2. Karol Kosiorek), 13. Jakub Jendryka (86' 19. Maciej Bochniak), 8. Maciej Saletra (72' 26. Maciej Ruszkiewicz), 6. Aleksander Wyganowski, 32. Jakub Kisiel (46' 29. Cyprian Pchełka), 27. Igor Skrobała, 9. Stanisław Gieroba (46' 18. Michał Kucharczyk), 21. Jakub Zbróg (59' 77. Tudor Butucel)



żółte kartki: Saletra, Gieroba, White - Zając, Błaszkiewicz



Tabela, wyniki i terminarz III ligi