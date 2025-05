PLB: W piątek mecz Legii w Knurowie

W najbliższy piątek, 9 maja, pięściarze Legii rozegrają spotkanie 3. kolejki Polskiej Ligi Bokserskiej z Concordią w Knurowie. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali MOSiR przy ulicy Górniczej 2. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w TVP Sport. Klub Bokserski Legia Warszawa po dwóch kolejkach jest liderem rozgrywek, mając na swoim koncie dwie pewne wygrane (po 14-4) z Imperium Boxing Wałbrzych i KKB Rushh Kielce. Concordia na razie walczyła tylko raz - w 1. kolejce przegrała (8:10) przed własną publicznością z Pomorzaninem Boxing Team Toruń. W tym meczu w barwach ekipy z Knurowa walczyli: Kacper Słomka (kat. -55kg), Łukasz Dudziński (-60kg), Oliwier Zamojski (-65kg), Damian Durkacz (-70kg), Mateusz Wojtasiński (-75kg), Marcel Ptak (-80kg), Mateusz Wodziński (-85kg), Nathaniel Nowara (-90kg) i Remigiusz Smoliński (+90kg). Na razie nie wiadomo w jakim składzie do meczu przystąpią legioniści, bowiem już dwa dni później w Warszawie rozpoczną się zawody Pucharu Świata w ramach memoriału Feliksa Stamma w Warszawie, w których również brać udział będą pięściarze naszego klubu.

