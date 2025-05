Poważne problemy Lecha przed meczem z Legią

Na dolegliwości narzekają Patrik Walemark , Bartosz Salamon , Radosław Murawski , Filip Jagiełło oraz Ali Gholizade h. Kilku zawodników ma powtarzające się problemy przez całą rundę wiosenną. Z powodu kontuzji Walemark znalazł się poza kadrą w spotkaniach przeciwko Widzewowi Łódź, Lechii Gdańsk, Pogoni Szczecin oraz Puszczy Niepołomice. Murawski nie zdążył się wyleczyć na ostatnie spotkanie z Puszczą i może nie być gotowy na mecz w Warszawie. Salamon narzekał na problemy po spotkaniu z Radomiakiem, nie znalazł się także w kadrze na Puszczę. W Lechu pojawiły się również nowe kontuzje. Obecnie nie trenują z zespołem Filip Jagiełło i Ali Gholizadeh. Z kolei do normalnych zajęć wrócili Daniel Hakans i Alex Douglas . Mecz Legia - Lech rozegrany zostanie w niedzielę, 11 maja o godz. 17:30 w Warszawie. Na żywo obejrzy go komplet widzów.

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Lukas - 3 godziny temu, *.158.19 Klasyczna zasłona kartoflana...

Mistrz nie do poznania odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl Mydlenie oczu. Według mnie to tylko gierki przedmeczowe, i ci niekontuzjowani długotrwale jak Salamon wystapią lub będą na ławce. odpowiedz

Sp(L)it - 5 godzin temu, *.starlinkisp.net Pierwszy raz mam dylemat, czy w tej sytuacji lepiej żeby lech zdobył mistrza, czy te medaliki z papuszynem. Jak żyć. odpowiedz

Obiektywny - 4 godziny temu, *.208.233 @Sp(L)it: zdecydowanie pyry większy współczynnik będą grać na swoim stadionie nie gdzieś w Sosnowcu mają trochę doświadczenia europucharow i przynajmniej jeżdżą licznie bo raków jedzie w tyle co jeden fc Lecha odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Sp(L)it: A mnie jakoś to nie przekonuje , dodawanie tytułu oszustom z poznanmia?

Długów nie chcieli płacić, karę za korupcję nie chcieli przyjąć ale trofea nieistniejącego klubu przytulili i się szczycą! odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl Liczę na udany rewanż Legii za listopadową porażkę w Poznaniu 🤬 odpowiedz

Qbex - 6 godzin temu, *.edu.pl Godzina meczu beznadziejna..nikt nie widzi że Barca z Realem gra ?? odpowiedz

Olaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Qbex: jej, rzeczywiście to niezbyt pomyślane przez C+... zawsze to lepiej 2 fajne mecze zobaczyć niż 1... odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Qbex: To, że Hiszpanie ustawili mecz godzinowo pod Arabię nie oznacza, że my w Polsce mamy się do tego dostosowywać. Też mamy swoją markę. odpowiedz

Midson - 6 godzin temu, *.play.pl @Mateusz z Gór: XDDDDDDDDDDDD odpowiedz

R323 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Qbex: A co mnie primera obchodzi? Weź sobie wybierz. W poniedziałek do roboty, to idealna godzina. odpowiedz

Andre as - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Po co dzielić skórę na niedźwiedziu. W niedzielę się okaże ile w tym prawdy. My też bez Kapustki i paru innych. odpowiedz

robochłop - 6 godzin temu, *.orange.pl Grają co tydzień a kontuzji jak psów... odpowiedz

Luk - 6 godzin temu, *.mm.pl Taaa poważne problemy a potem się okaże że wszyscy zagrają a tak poza tym kogo to obchodzą amiki problemy 🤣 odpowiedz

Hautausmaa - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Niestety przewiduję 0-1 po błędzie defensywy. Gual nie trafi z 3 metrów, a Szkurinowi odgwiżdżą spalonego. odpowiedz

Marcin77 - 5 godzin temu, *.31.176 @Hautausmaa:

Hamalainen strzeli w ostatniej minucie, wygramy 2:1 odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Marcin77: Pewnie będzie Marciniak na VARze, to zaraz odwołają. odpowiedz

kwachu - 4 godziny temu, *.com.pl @Hautausmaa: Marcinika to w spotkaniach z Lechem zawsze nam pomagał odpowiedz

Penkul - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Pyriuszy nie szkoda odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.