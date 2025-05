KSW: Bilety na walkę Wrzoska do kupienia w Żylecie

14 czerwca w trójmiejskiej Ergo Arenie odbędzie się walka KSW o pas kategorii ciężkiej, w której Arkadiusz Wrzosek mierzyć się będzie z Anglikiem, Philem De Friesem. Do Ergo Areny wybiera się liczna, ponad tysięczna grupa fanów Legii, którzy wspierać będą naszego brata z trybun. Bilety na legijny sektor na galę XTB KSW 107 kupować będzie można od piątku w sklepie Żyleta w cenie 160 złotych. Płatność tylko gotówką. Dla Phila De Friesa będzie to trzynasta walka w obronie pasa najwyższej kategorii wagowej. Dotąd nikt dłużej od Anglika nie był mistrzem organizacji KSW. De Fries wygrał ostatnich 14 walk. Arek Wrzosek wygrał wszystkich 6 walk w KSW, pokonując kolejno: Tomasza Sararę, Tomasa Moznego, Bogdadan Stoicę, Ivana Vitasovicia, Artura Szpilkę oraz Matheusa Scheffela.

