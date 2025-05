Koszykówka

Bilety na mecze play-off z Górnikiem Wałbrzych

Czwartek, 8 maja 2025 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęliśmy przedsprzedaż biletów na pierwsze dwa mecze I rundy play-off pomiędzy Legią Warszawa i Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Spotkania rozegrane zostaną 14 (środa) i 16 maja (piątek) w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety w przedsprzedaży nabywać mogą jedynie posiadacze karnetów na obecny sezon. Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny w meczach decydującej fazy rozgrywek!



Posiadacz karnetu może nabyć po jednym bilecie na każde ze spotkań. By tego dokonać, należy wpisać kod karnetu w polu KOD DOSTĘPU.



Otwarta sprzedaż biletów na oba spotkania rozpocznie się w piątek, 9 maja o 19:00.



Ceny biletów na mecze z Górnikiem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 25 zł/normalny - 35 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 40 zł /normalny - 50 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 70 zł / normalny - 100 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZE PLAY-OFF