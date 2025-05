Potwory i spółka w legijnej odsłonie w CZD

Czwartek, 8 maja 2025 r.

Dobrzy Ludzie kontynuują prace w Centrum Zdrowia Dziecka. Kolejne sale udekorowali graffiti, przedstawiającymi postacie z bajek "Potwory i spółka", oczywiście z legijnymi akcentami.









"Jak część z Was już wie pierwszy raz w historii naszej grupy zaprojektowaliśmy i położyliśmy tapetę na jednym z oddziałowych korytarzy Centrum Zdrowia Dziecka, ale to nie wszystko co zostało zrobione - nie mogliśmy odpuścić i nie tylko uzupełniliśmy brakujące kasetony sufitowe, ale przywróciliśmy w kolejne części korytarza bielszy odcień bieli na suficie oraz odnowiliśmy ściany w ostatniej sali na oddziale" - relacjonują legioniści.