Do transakcji nie doszło, bowiem Lechia odrzuciła ofertę. 22-letni napastnik/ofensywny pomocnik pochodzi z Kolumbii. W obecnym sezonie rozegrał 22 mecze w barwach gdańskiego klubu, w których strzelił 4 gole i zanotował 5 asyst.

Juri - 14 minut temu, *.centertel.pl Chodyna ma lepsze statystyki w ekstraklasie. odpowiedz

Szantosz - 44 minuty temu, *.play.pl 22 lata 1,2mln wartość wg transfermarkt, szukanie okazji nie jest złe. Mogli w tamtym czasie zaproponować 1,5 bańki za Kulurisa to dziś byliśmy dalej w grze o majstra odpowiedz

L - 12 minut temu, *.ghnet.pl @Szantosz: widziales jak ten Kuluris sie odbijał od naszych w finale? Poza tym za 1.5 Pogon nie sprzedalaby Kolourisa. To nie sklep, ze wykladasz kase i kupujesz. odpowiedz

Alex - 1 godzinę temu, *.186.144 A cóż to za informacja sprzed pół roku? odpowiedz

L - 50 minut temu, *.ghnet.pl @Alex:bo teraz dziennikarz "ujawnił" kwote. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak klub ma problemy finansowe to nie odda kapitału w postaci wartościowego zawodnika za bezcen, żeby zaraz wpaść w jeszcze większe problemy (no chyba, że jest Legią za czasów Pol-Motu). Więc nic dziwnego, że taka oferta nie została potraktowana poważnie. odpowiedz

ekspert - 48 minut temu, *.ghnet.pl @Mateusz z Gór: przeciez ten Mena to ogórek. Odbil sie od Jagiellonii, a wczesniej gral na piłkarskim za.upiu na Łotwie. Oni za niego nawet miliona nie wezmą w przyszlosci. odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 minut temu, *.orange.pl @ekspert: Taki ogórek, że wyłożyli za niego 1,6 mln euro. Uważam, że naiwnie byłoby, gdyby oddali go Legii za 1/5 tej kwoty. Na pewno liczą, że uda się go sprzedać za więcej. odpowiedz

