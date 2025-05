16-18.05: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę fanów Legii czeka ostatni w tym sezonie piłkarski wyjazd - do Krakowa na mecz z Cracovią. W piątek zachęcamy gorąco do wspierania koszykarzy Legii, którzy o 17:30 zagrają z Górnikiem Wałbrzych drugi mecz I rundy play-off. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 2. W Sopocie załoga Legii startować będzie w pierwszych w tym sezonie zawodach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. W Warszawie odbędzie się trzeci w tym sezonie turniej amp futbol ekstraklasy. W sobotę w Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 58/64), rugbistki Legii Warszawa wezmą udział w przedostatnim w tym sezonie turnieju Mistrzostw Polski. O 12:40 nasz zespół zmierzy się z Budowlanymi Łódź, o 13:40 z Arką Gdynia. Później czekają nasz zespół jeszcze półfinał, i miejmy nadzieję finał. Rozkład jazdy: 16.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 16.05 g. 18:00 Stal Mielec - Radomiak Radom 16.05 g. 20:00 Zagłębie Sosnowiec - Wisła Puławy 17.05 g. 18:00 KKS Kalisz - Olimpia Elbląg 17.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Victoria Sulejówek [LTC 8] 18.05 g. 14:45 Cracovia - Legia Warszawa 18.05 g. 19:00 Legia Ladies LSS - Vulcan Wólka Mlądzka [III liga kobiet][ul. Łazienkowska 3] Młodzież: 17.05 g. 10:00 Legia U9 - sparing [ul. Łazienkowska 3] 17.05 g. 10:30 Talent Warszawa 12 - Legia U13 [ul. Łabiszyńska 20] 17.05 g. 10:00 Legia U14 - Escola Varsovia 11 [LTC 7] 17.05 g. 11:00 Legia U7 - MKS Piaseczno 18 [ul. Łazienkowska 3] 17.05 g. 12:00 KS Łomianki 13 - Legia U12 [Łomianki, ul. Wiślana 69] 17.05 g. 12:15 Znicz Pruszków 10 - Legia U15 [CLJ U15][Pruszków] 17.05 g. 12:30 Naprzód Brwinów 12 - Legia LSS U13 [Brwinów, ul. Turystyczna 4] 17.05 g. 13:00 Delta Warszawa 09 - Legia U16 [ul. Jeziorna 2] 17.05 g. 13:30 Stal Rzeszów 06/7 - Legia U19 [CLJ U19][Rzeszów] 17.05 g. 14:00 Legia U17 - Stal Rzeszów [LTC 5] 17.05 g. 14:00 Juventus Academy II 13 - Legia LSS U12 [ul. Jana II Sobieskiego 68] 17.05 g. 14:30 KS Ursus 14 - Legia U11 17.05 g. 14:30 Agape Białołęka 16 - Legia U9 17.05 g. 15:00 Legia LSS U14 - Marcovia Marki 11 [ul. Łazienkowska 3] 18.05 g. 12:30 Legia U8 - KS Ursus [ul. Łazienkowska 3] 18.05 g. 14:00 Legia U10 - sparing [ul. Łazienkowska 3] 18.05 g. 18:00 Victoria Zerzeń 09 - Legia LSS U16 [ul. Borków 18]

