Kibice Legii zbierają na renowację nagrobków

Czwartek, 8 maja 2025 r. 16:33 źródło: Legionisci.com

Fan klub kibiców Legii Warszawa z Żyrardowa we współpracy ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą zachęca do wsparcia finansowego na rzecz renowacji części nagrobków na wileńskim cmentarzu. "Ten obiekt to nasza spuścizna i historia, którą należy pielęgnować aby osoby jak ja mogły za 50, 100 lat odwiedzić to miejsce i poznawać historie swoich Rodaków.



- Zachęcamy tych, którzy interesują się historią Polski, a także czują się Patriotami oraz maja w pamięci Rodaków, którzy ze względów geopolitycznych dziś są pochowani poza granicami naszego kraju. Konkretnie mowa o Polakach, niektórych wybitnych, o Żołnierzach Armii Krajowej i wielu innych, którzy spoczywają na Wileńskim Cmentarzu na Starej Rossie. Niestety stan wielu Pomników nagrobnych pozostawia wiele do życzenia. Lokalnie działa tam Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą założony w 1990 roku przez ŚP. Jerzego Waldorffa. Koszt odnowy jednego zwykłego nagrobka to około 2-3 tysięcy Euro. Kwoty są niemałe, a to ze względy na to, że cmentarz jest objęty nadzorem konserwatora zabytków, tym samym zwykły kamieniarz nie może wykonać takich prac - informują kibice.



Zrzutka na renowację nagrobków na Cmentarzu Wileńskim na Starej Rossie