Z obozu rywala

Lech przed meczem z Legią. Znów nie dowiozą?

Sobota, 10 maja 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Zeszłotygodniowi zdobywcy Pucharu Polski wracają do gry w lidze. Tym razem Legia Warszawa zmierzy się w prestiżowym spotkaniu z Lechem Poznań. Legioniści nie walczą już o nic, ale poznaniacy uczestniczą w pojedynku o mistrzostwo Polski. Warszawiacy mogą stać się katami, którzy ostatecznie zakończą ich marzenia. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".