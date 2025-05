Komentarze (5)

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ja tam płakał nie będę. To jest młody trener i szybko się uczy. Jak zostanie, będę kibicować w wywalczeniu tego upragnionego, również przez Feio mistrzostwa. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To jakiś fake news, lub robienie sobie żartów.

Feio do domu! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wyniki tej sondy świadczą o tym że ludzie dostali zbiorowego zaczadzenia. odpowiedz

VictorioEmpiorio84 - 1 godzinę temu, *.188.155 A w czym on jest gorszg od Urbana od Magiery to jest bez sensu .Feo trzeba zostawić odpowiedz

ekspert - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Wołosik to tyle wie ile wypije. Białostocki farmazon. odpowiedz

