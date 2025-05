Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

pawel - 9 minut temu, *.vectranet.pl Boshe jaki ten Vinagre jest cienki. Oby udało sie go sprzedac za rozsądną kasę żeby dużo nie stracić. odpowiedz

Michał - 18 minut temu, *.plus.pl Myć to powinien oczy uMyć bo na razie ślepy jak kret. odpowiedz

GRANAT - 31 minut temu, *.vectranet.pl Jeżeli ktokolwiek w klubie ma w sercu Legie to niech wy...bie tego nieudacznika Feio. A co do meczu po ch..j odpalać takie gówno, przecież to się nie da oddychać. Co za kretyni odpowiedz

pawel - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Myć nie dźwiga tego meczu wogóle. odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po co to zadymianie. odpowiedz

Kraków 1234 - 1 godzinę temu, *.102.245 Hmmm taką grą ciężko to widzę by wygrali bądź zremisowała... 🤔🤔🤔 odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ............................ Tobiasz .........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

............. Augustyniak ... Goncalves ............

Wszołek ............. Luquinhas ........Morishita

............................ Szkurin .........................

❤️🤍💚🖤

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Mucha - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tylko jedno czemu kovacevic👎 odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.232.179 Oddam bilety na dzisiejszy mecz. Wiadomość na priv PILNE odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.