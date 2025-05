Komentarze (41)

Mistrzu84 - 1 godzinę temu, *.134.39 Z lechem 0 pkt

Z rakowem 0 pkt

Z jagielonia 1 pkt

Z pogonią 1 pkt

Z top 4 w sumie 2 pkt dramat

Do tego jeszcze z Piastem 0 pkt w sezonie odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mistrzu84: Ale za to ze Slaskiem 4 😉 odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Feio aut i niech zabierze ze sobą Guala i Chodynę. Kilka meczów było w miarę ok , a dzisiaj znowu wrócili do stylu Feio , czyli wrzutki na aferę , bezsensowne holowanie piłki , niedokładność , złe wybory i ogólny chaos. odpowiedz

Z transmisji na żywo podaj daLeeejjj!! - 2 godziny temu, *.184.14 Jest koniec meczu a Gual sciska aie z Mrozkiem morde cieszâc jednym okiem widzi ze jest filmowany radosc z nika narychmiast- to widził każdy oglâdajácy mecz, to trzeba zobaczyc jeszcze raz kazdy niech obejrzy powtorke zakonczenia meczu

Gual to koń trojański a jego trener fałszyqy ogòr, gra tragedia Ziòłwk i i kilku coś szarpało a reszta dno odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najbardziej boli mnie to że przegrywy nas pojechały odpowiedz

LEGIA 93 - 2 godziny temu, *.net.pl Sprzedany¡¡! odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.play.pl Plujcie na Tobiasza, nie grał co prawda ale zawsze na niego plujecie. odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.orange.pl Nic się jie stało, i tak gramy w Lidze Europy.👍 odpowiedz

Zo(L)iborz - 2 godziny temu, *.orange.pl Vinagre najgorszy. Gramy bez napastnika jak wszedł Gual. Chodyna wszedł jeszcze tylko Kunia zabrakło. Składzik ale bilety coraz droższe odpowiedz

1416 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ktoś mi maowi ze trenrer ma zostac !!!! Koniec znim ! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Bo wygraliśmy z Chelsea na wyjeździe? I co z tego? Bo wygraliśmy puchar Polski.....super i chwała Wam. Ale żebyśmy nie potrafili wygrać z nikim z " czołówki " w lidze Polski to o co i po co my gramy w tej ekstraklapie? Wstyd wstydów. Precz z Feio i Vinagre. Precz ze Szkurinem i Gualem i Pekhartem. Precz z bramkarzami wszystkimi i z takimi zakupami jak ten z Pogoni czy Kunami i innymi dziadami. Precz z wami wszystkimi. Amen. Feio dziękujemy za Twoje cuda i żegnamy bez żalu. odpowiedz

Jot - 2 godziny temu, *.centertel.pl Lech wygrał bo był niestety skuteczny i lepiej grali... odpowiedz

Antykomuch - 2 godziny temu, *.centertel.pl Banda frajerów 🤡🤡🤡 odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak tam NS zadowoleni z wyniku w sezonie?Dalej bedzie meczenie buly nie poddawaj sie czy jednak macie jaja i nie bedziecie chodzic na mecze odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejna hańba i wstyd. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.234.16 Vinagre podał do słowika i za chwilę Legia straciła bramkę. Dla tego amatora nie ma miejsca w przyszłym sezonie. odpowiedz

Kraków 1234 - 3 godziny temu, *.102.245 Koniec . Tragedia..

Qrw... mac legia grać odpowiedz

Draper - 3 godziny temu, *.play.pl mecz sfingowany odpowiedz

Guny - 3 godziny temu, *.223.42 Ale syf😤 jakościowo dno, niezależnie od wyniku. odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Tradycja nie wygrania żadnego meczu z top 4 podtrzymana. I on "wie" co zrobić by Legia została mistrzem tylko w tym sezonie zapomniał. odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.ejedrzejow.pl 4-5 zawodników do pierwszego składu którzy będą wzmocnieniem bo inaczej będziemy w tym miejscu co teraz odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Vinagre mistrz! Dał Lechowi mistrza!!! odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.vectranet.pl zgodnie z planem łach nas ogolił odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @e(L)o: I to znowu Gołyzadek. odpowiedz

Komiec - 3 godziny temu, *.play.pl Grała Legia sobie na 0:0 i dostała co chciała. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I sie,Vinagre doigrał. Strata goni stratę, beznadziejny w obronie. Mega kaleczniak i irytujący w ofensywie. Nowa umowa = mega wkład i pet. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.telekom.at Vinagre dzban ebany... Tacy koorwa ciency jesteśmy że szok👍😃 odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl I kto jeszcze będzie bronił fejo??? Na taki mecz wypuszcza tego idiote vinagra i tego paralityk bramkarza odpowiedz

Czyżby - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ustawka aby Lech zdobył mistrzostwo? odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Sprzedać szybko wszystkich. Wstyd wstydów. Bolidupa i gol. Cyrk ze strony Legii. Gramy na siłę w tej lidze cyrku. odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.net.pl Przecież ten vinagre to jest porażka jakaś głupie straty nie potrafi celnie podać jeszcze po jego starcie gol odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Ilekroć chciałbym dać Feio kolejną szansę,przychodzi ligowa codzienność☹️Oby Bobić lub Żewłakow mieli jakiś pomysł na nowego trenera,ale inny niż Białorusin z Cypru. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Boshe jaki ten Vinagre jest cienki. Oby udało sie go sprzedac za rozsądną kasę żeby dużo nie stracić. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Myć to powinien oczy uMyć bo na razie ślepy jak kret. odpowiedz

GRANAT - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jeżeli ktokolwiek w klubie ma w sercu Legie to niech wy...bie tego nieudacznika Feio. A co do meczu po ch..j odpalać takie gówno, przecież to się nie da oddychać. Co za kretyni odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Myć nie dźwiga tego meczu wogóle. odpowiedz

Dr Bomba - 4 godziny temu, *.orange.pl Po co to zadymianie. odpowiedz

Kraków 1234 - 4 godziny temu, *.102.245 Hmmm taką grą ciężko to widzę by wygrali bądź zremisowała... 🤔🤔🤔 odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ............................ Tobiasz .........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

............. Augustyniak ... Goncalves ............

Wszołek ............. Luquinhas ........Morishita

............................ Szkurin .........................

❤️🤍💚🖤

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Mucha - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Tylko jedno czemu kovacevic👎 odpowiedz

Cezar. - 5 godzin temu, *.232.179 Oddam bilety na dzisiejszy mecz. Wiadomość na priv PILNE odpowiedz

