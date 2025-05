Frederiksen: Musimy być pokorni

+ dodaj komentarz

2 godziny temu

I to jest wlasnie roznica. Chlop jest spokojny, sprawiedliwy, pokorny, ale i pewny siebie. Wydobyl jakosc z tych, ktorzy ją mają. Sousa ma technike, Golizadeh ma technike, Ishak - klasa. A u nas co? Same drewna z przodu. Moga strzelac jak Golizadeh to jutra a i tak by nie strzelili.



Golizadeh swoje kosztowal, Sousa tez i teraz to pokazuja. My placimy podobne kwoty za jakichs Szkurinów. Dramat.



Piekny mamy bilans u siebie z podium. 0-1, 0-1, 0-1.



Lech gra lepiej niz Rakow, maja znacznie wiecej jakosci, zasluzyli na mistrza. Porządny, spokojny trener. Czemu my na takich nie spogladamy?



Zewlak mowil, ze rewolucji nie bedzie, a szkoda bo by sie przydala. U nas nie ma w ogole jakosci. Jakeis pojedyncze zrywy, schematyczna gra do boku i wrzutka i to tyle. Duzo pracy czeka Zewlaka. Mam nadzieje, ze z nowym trenerem.

