Mecz zmarnowanych szans

Sędziowie

Główny: Wojciech Myć

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Dawid Golis

Techniczny: Kornel Paszkiewicz

VAR: Bartosz Frankowski

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 13°CCiśnienie 1018 hPaWilgotność 38%

Pyta - 24 minuty temu, *.icpnet.pl Dzięki odpowiedz

Witalis - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Nie chce tego trenera i większość grajków dla mnie to najważniejszy mecz był jak mogli na to pozwolić odpowiedz

Karol - 48 minut temu, *.centertel.pl Wałek. H...j, z takimi meczami. I jeszcze Pan Adam przez cały mecz krzyczy ultras... przykrywka? odpowiedz

CBR - 49 minut temu, *.mm.pl Ten mecz pokazał,że potrzebna jest zmiana.......tylko kogo?czy trener jest winny ,że połowa zawodników drepcze i spaceruje.Moze po części też bo tez ma zdanie przy transferach.Ale nawet jeśli będą .....o ile będą 🫣nowi zawodnicy to czy trener to ogarnie?Mecze z czołówka jednak co powinien mówić🫣i tak AMICA na naszym stadionie już się cieszy z mistrza🫣szkoda słów odpowiedz

hipek - 49 minut temu, *.plus.pl Wyglądało na ustawkę. Strzelali Panu Bogu w okno. Ciągnięcie Leszcza za uszy na "majstra". odpowiedz

Beka z 7 - 59 minut temu, *.icpnet.pl Czytam komentarze i widzę że macie Qrwa dość odpowiedz

Lord - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Witam jestem kibolem Lecha , mecz sie tak ułożył ze ta wygrana daje nam mały krok w kierunku MP🏆 . Mam do was większy szacunek👍 mimo jakis animozji niz do rakowa👎 . W PP trzymałem za Wasz klub kciuki 👍by paprykarze mieli nadal zero tituli. Pozdrawiam. odpowiedz

PPDl - 28 minut temu, *.orange.pl @Lord: się szanuje odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Sezon skonczony, wlasciwie to byl skonczony 2 maja. A czy Lech czy Rakow co to za roznica? odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Postawiłem na 0-1 i wygrałem 300 zł odpowiedz

Siarczan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Tylko Legia: gratulacje odpowiedz

Robert60 - 1 godzinę temu, *.play.pl Feio nie wykorzystał szansy jaką uzyskał po wygraniu Pucharu. Dzisiejszy mecz potwierdził, że jednak nie nadaje się na trenera Legii. Lepiej będzi jak odejdzie i zabierze Vinagre ze sobą. odpowiedz

Mirus - 9 minut temu, *.ghnet.pl @Robert60: tak Vinagre do domu odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Za Feio stoi Mioduski to on odpowiada za kolejny już zawalony sezon tak dla przypomnienia to czwarty z kolei odpowiedz

K. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ale się ekscytujecie :) Było wiadomo, że tak będzie. PP zdobyty, więc w lidze już nic sensownego się nie ugra. Lepiej jest "pomóc" innym i np. pchać Kolejorza na mistrza. Oczywiście nie za darmo. odpowiedz

Janusz Rosół, tata Rosołka - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de amika mnie wrukwia na masa, raków też



jedyne pocieszenie to ta porażka jest dla mnie zemstą na pipszunie który pośrednio wsadził do naszej drużyny 3 zgniłe jajca

-qń, przepłacony niemota

-hodyn, puścił plotkę że go chce a tępy wentkasz łyknął to jak szprotka

(sam za niewiele więcej wyciągnął Ameyawa)

-no i drągal ze szportingu który zawalił kilka meczów z korniszonami



nie można też zapomnieć jak mówił że walczy o wicemistrza



jak bardzo czegoś chcesz to to zdobywasz przemundrzały wuefisto z klubiku przy zajezdni autobusowej odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wyglądało to tak jakby nasze gwiazdeczki niechciały skrzywdzić Lecha czyli brak ambicji i walki za te barwy odpowiedz

Melon - 1 godzinę temu, *.aronet.pl @Sobal 74: dokładnie. Dla mnie ustawka. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Graliście nie źle ale mistrz jedzie do Poznania 🤴 odpowiedz

sig - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Tom: nie żle? nie z przysłówkami piszemy razem. kompromitujesz swoją kartoflaną metropolie. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl FeioOUT!!! odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.co.nz Pozytyw tej przegranej ze chociaz nie bedzie mydlenia oczu odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak na prawdę to ten mecz nie miał większego znaczenia.Nast.z craxa i ze stalą zwłaszcza ze stalą hahaha która spadła z ligi także nie będzie istotny.Legia w przyszłym sezonie będzie mieć puchary zaś stal spada z ligi a Cracovia gra już o nic.

Nie ma też znaczenia czy,,miszczem"będa zdechlaki czy inne farfocle z Częstochowy.Skonczy się na LKE tak jak skończyła baba Jaga.Ograła litwinów zaś mecz z vikingami kompletnie odpuściła.Według mnie Jagiellonia chciała występować w LKE poto aby zarobić jak najwięcej pieniędzy poprzez grę w tych pucharach.I jadze sie to udało.Co z tego że ograli by Bodo awansując prawdopodobnie do LE skoro dostawali by w d...ę tak jak raków 2 lata temu...

Tak samo będzie i teraz.Obojetnie czy Amica czy racovia te zespoły absolutnie nie mają szans na występ w takiej LE nie wspominając już o LM.Od paru lat da się zauważyć że pyraki z Poznania grają z kontry i może coś wpadnie.Jest to antyfutbol a tak w Europie grać się nie da.Zreszta jak oni chcą co kolwiek ugrać jak w podstawowym składzie występuje 3 dzieciaków bez doświadczenia którzy dopiero co uczą się futbolu...Jak widzę ich lewego obrońcę który o mało co nie posiada się z radosci bo udało mu się zatrzymać wrzutkę chodyny w pole karne to jak taka drużyna chce cokolwiek osiągnąć w europie...Jak widzę że w podstawowym składzie poznaniaków gra jakiś lisman czy Monka a na zmianę wchodzi jaki pingot czy jakiś tam to dla tej druzynki będzie meeeega dużym sukcesem jak dostaną się w ogóle do LKE.Co do Legii to owszem należą się bury i to surowe bo bilans z czołówka jest najgorszy zdaje się od kąd powstał nasz klub.Choc z drugiej strony Legia jak i Jaga zasługuja na pochwały bo te ekipy osiągnęły w tym sezonie dużo jak na polskie zespoły.Potrafily połączyć grę w lidze oraz w Europie.Zobaczymy jak w przyszłym sezonie europejskie puchary połączą lech oraz raków.Druzyna z Częstochowy może dać radę ale w lechitów to wątpię.Ich drużyna może odpaść i znów zostanie im tylko liga.A sama liga to nie wszystko.Najwazniejsze są europejskie puchary bo w nich pokazać się może drużyna oraz piłkarze a także jej kibice odpowiedz

Choragiewka - 1 godzinę temu, *.play.pl Feio odejdź! odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ciekawy jestem czy tym razem NS nie zabraknie jaj i przypominam iz w maju 2024 r. wydali oswiadczenie ze to ostatni sezon bez mistrzostwa ktory akceptuja i jezeli go nie bedzie to bedzie pusty stadion. Jak rowniez w lutym tego roku potwierdzili to ze nie akceptuja miernosci ale poki co nie opuszczamy trybun. Zobaczymy czy beda miekkimi fajami i jednak bedzie komunikat ze trzeba chodzic i spiewac bo zdobyli PP i NS przejda kolo nosa mecze z czelsi, czy jednak pokaza odrobine honoru i bedzie calkowity bojkot Mioduskiego, Herry itd odpowiedz

GRANAT - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Elf: będą akcje pełny stadion aby pomoc Legii zdobyć mistrzostwo w nowym sezonie. Nie wiesz ja k to działa???? Klub pozwala NS na wiele w zamian za kase z biletów odpowiedz

Tarch(L) - 1 godzinę temu, *.123.34 @Elf: nie będzie protestu. Kmwtw odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.play.pl Legia ośmieszająca ośmieszająca do końca!!!!tak śpiewajcie to bardzo pasuje . odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play.pl Cały sezon do d...y vide 5 miejsce. Skład papy żadnej jakości a trener mocny w gębie. Fejo out i od początku budowa drużyny. Zieliński cztery lata dno. Połowa składu out. Gdzie rezyser gry? Gdzie obrona i Gdzie napastnicy. Obraz zamazany przez kasę którą zdobyli w europejskich pucharach. odpowiedz

Jose Kante - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z przedmeczowego studia zapamiętałem jedno zdanie Fajki: "Boisko wszystko zweryfikuje"... No to was zweryfikowało, nieudacznicy!!! Teraz będzie słodko pierdzieć o jakichś sytuacjach, których de facto nie było.

Mecz tak słaby że wstyd. Dla jednych i drugich. Nie mówię już o bilansie Legii z "czołówka" tej śmiesznej ligi. Aha, trenerek powiedział jeszcze że idą w kierunku kolejnego, trzeciego celu...chyba ten bilans był tym celem, albo jest nadal odpowiedz

grev - 2 godziny temu, *.233.46 Jest ankieta czy Feio powinien zostać na kolejny sezon. Oczywiście że nie. W normalnie zarządzanej Legii nikt nie wpadłby na pomysł żeby go zatrudnić na tym stanowisku. Ale niestety Legia nie jest zarządzana przez ludzi dla których normalność jest jakąś wartością. Feio powinien jak najszybciej odejść bo jest pajacem, a Legia powinna mieć trenera który poza dobrym warsztatem wnosi pewien rodzaj kultury, opanowania, przewidywalności zachowania. Ale żeby nie było. Razem z tym pajacem powinno odejść co najmniej kilku zawodników niegodnych, z różnych powodów, noszenia koszulki z eLką. Wyliczę z grubsza: Barcia, Kun, Chodyna, Gual, Szkurin, Biczachczjan. odpowiedz

GRANAT - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pna trener Feio wie co zrobić by Legia zdobyła mistrza. Weź skończ portugalski kłamco ty nic nie wiesz, te mecze które wygraliście to był tylko zlepek szczeście i lekceważenie was przez rywali. Ty nie masz baldego pojęcia co robisz. Nie nadajesz sie na trenera wypad z tego klubu i Polski. Jedyne co potrafisz to gadać farmazony łamaną polszczyzną i chyba tylko Loczek w to uwierzył i jego fan Cezar. Gdzie jesteś Cezarku poznański słowiczku ?????? odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No i wszystko wraca do "norlmalności". Błędy w obronie i zabawa z piłką (Augustyn pod swoją bramką) a to co zrobił Vinagre to kryminał!!! To nie pierwszy raz gdzie traci tak piłkę i wpada brama dla rywali....Brak pomysłu na skuteczną grę. No i to co "bardzo lubię" 😡 Zabawa na środku boiska gdy przegrywają mecz. ☹️ Rozpacz! Teraz słowo o strzelcu bramki. Dokładnie tak samo skarcił na jesieni Legię w pyrlandii a tydzień temu tak strzelał puszczy. naprawdę "wielki myśliciel" Faja nie zwrócił uwagi kopaczom , że z jego strony może być zagrożenie? Na koniec coś co "lubię najardziej" w wydaniu faii . zapewne przeczytamy, że byliśmy lepsi , mieliśmy przewagę tylko zabrakło szczęścia🤬 sztukmistrzu z lublia , nie obroniłeś się. Kiepsko to wszystko wygląda🤯 odpowiedz

tonton - 2 godziny temu, *.79.208 Przyznać się - który chciał fejo zostawić na następny sezon? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.orange.pl Vinagree sabotażysta, reszta grała nieźle odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Dalej głosujcie żeby faja został , to czeka nas kolejny gówniany sezon pełen upokorzenia i wstydu! Z nikim poważnym w lidze nie wygraliśmy i ja nie chcę kolejnego gównianego sezonu! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jano: Jakby to miało jakikolwiek wpływ. odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jano

Prawda. To nie przypadek, że z czołówką Legia praktycznie nie istnieje. To nie są incydenty, to trend. Tak funkcjonuje drużyna zbudowana przez Feio i nic nie wskazuje na to aby w przyszły sezon był pod tym względem lepszy. Jest nowy DS, czas skończyć z amatorką która do tej pory w tym obszarze istnieje. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Udawali, że niby chcieli żeby ich kibice właśni nie zlinczowali, a tak na prawdę to mecz był sprzedany jak połowa w tej lidze odpowiedz

(L)eszek - 1 godzinę temu, *.play.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:

Tak sptzedany masz ramcje FORTUNA.PL odpowiedz

Xavery - 2 godziny temu, *.orange.pl Pan Analityk po raz kolejny wyjaśniony przez Pana Trenera. Różnica między nimi jest taka, że pierwszy gra na xG a drugi na zwycięstwo. Legia ma lepszych piłkarzy ale Lech ma zespół. Feio na kolejny sezon to jeszcze więcej zmarnowanych szans: w lidze, PP, pucharach europejskich.

Zawodnicy ogólnie zagrali nieźle. Ziółkowski znakomity, Wszołek, Luqi, Morishita, Kapuadi... klasa. Przyzwoicie Augustyniak, Elitim, Goncalves. Napastników nie ma co oceniać, bo nie istnieli.

Na przeciwnym biegunie: Vinagre, który choć nie zagrał źle to jego impotencja była nieprawdopodobna. Zacząłem mu liczyć ocenę od 2 i potem ta ocena tylko spadała. Kovacević - przypadek Tobiasza: jak powinien raz w całym meczu pofrunąć to wzrokiem odprowadza piłkę. Nie wiem co się dzieje z legendarnym szkoleniem bramkarzy w Legii.

Przykre. Żewłakow albo ma klasowego trenera w zanadrzu albo w przyszłym sezonie będzie słabiutko. odpowiedz

voley - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Xavery: Zalecam Ci okulary. odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl @voley:

Dziękuję, mam 😎

Doskonale widziałem, że Legia reprezentowała wyższą kulturę gry natomiast Lech, wyższą kulturę organizacji. Trener Lecha lepiej wykorzystał potencjał zespołu podczas gdy Feio nie ugrałby tych swoich ulubionych xG, gdyby nie wyższa jakość piłkarska. odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zanim Gołyzadek zakręcił Lukim to ktoś musiał stracić piłkę a tym kimś był nie kto inny jak Ruben Vinagre. Dzięki Ruben nie pierwszy raz dajesz rywalom coś extra.

Nie wykorzystane okazje lubią się mścić i tak było tym razem. odpowiedz

kontroler_biletow - 2 godziny temu, *.217.15 mecz zmarnowany(ch szans) to fakt odpowiedz

Lka - 2 godziny temu, *.cdn77.com Z Lechem u siebie, ale upokorzenie.



Jestesmy posmiewiskiem. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wy... bać tego błazna Feio jeszcze dzisiaj.

Przegrać wszystko z czołówka to i ja moge jako trener. odpowiedz

Pol - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Znowu.. ..Czyli klasyka.

faja, prezesina i polowa pilkarzyn odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pa pa gonsalo🖐 odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl B

Żygac się chce ¡!!!!!! odpowiedz

Trepiks - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie zapomnijcie zrobić sold out ..pusty stadion za takie granie! odpowiedz

Warszawiak1234 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dalej będziecie bronić tego treneiro?! odpowiedz

Falenica - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zdobyty puchar i niezłe mecze w lidze konferencji całkiem zafałszowują bardzo słaby obraz Legii w tym sezonie. 1 punkt z czołówką ekstraklasy to wynik dawno nie widziany na Łazienkowskiej. Liga oddana za frajer bo jest najtrudniejsza i wymaga ciężkiej pracy przez cały sezon. Legia miała łatwą drogę do pucharu, kilka meczy i pyk. Po co grać w jakiejś lidze???????? odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oddajcie walkowerem dwa ostatnie mecze gnoje bez honoru.



Z Amicą, Pogonią, Rakowem i Jagą obejrzeliśmy na Łazienkowskiej porażające ZERO goli strzelonych przez Legię Feio. BRAWO QRWA! odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.orange.pl Wszystkie zimowe transfery to katastrofa, Mioduski, Faja i Zieliński wypad z klubu !!! odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najbardziej mnie boli to że przegrywy nas pojechały odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Marianek: A mnie to, że w tej chwili to my jesteśmy przegrywami odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.proneteus.pl Jeśli chodzi o zarobienie kasy dla klubu to Tak !! Zarobił ! Po za tym Kór... DNO !!! Ile wstydu !! i Kompromitacji !!! Tak jak dziś !! odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Dwa razy w papę z Lechem, dwa razy w papę z Rakowem, 1 punkt z Jagą, 1 punkt z Pogonią. Wy na serio dalej tego chcecie? Puchar na farcie (półfinał) i ze 3 dobre mecze w LK i już wszyscy: „niech Feio zostanie”. Tacy jesteście tani, tak Was łatwo przekupić pseudosukcesikami? Pytam gdzie są dumni Kibice Legii Warszawa? Gdzie zapowiadany przed sezonem bojkot w przypadku braku mistrza?!!A idźcie Wy wszyscy w cholerę… odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.orange.pl Ten mecz był dla Legii o nic, po co te spiny. odpowiedz

Pol - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dr Bomba: bo to Kegia a nie amica gamoniu

Ma wygrywać a nie ciągle upokorzenie odpowiedz

FEIO OUT - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Dr Bomba: Postawienie sie Łachowi było bardzo ważne, atak to daliśmy im prawie pęłne mistrzostwo ... słabe to odpowiedz

Typer - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Dr Bomba: Naprawdę tak uważasz???. Mecz z lechem o nic??? odpowiedz

Czekoladowy Miś - 2 godziny temu, *.stansat.pl To nie był mecz Feio vs Lech Poznań

I to nie Feio nie wykorzystał szans które miał

Mamy marną ofensywę tyle w temacie

Morischita jest tak naprawdę przeciętny tak samo jak i reszta odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I tak to juz jest ze gdy się zdejmie różowe okulary to Alan ma rację.....patrz Moje rozmowy z L i innymi odnośnie wyniku.. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.ghnet.pl A nikt nie zauważył ze sztabu trenerskiego, i nie przekazał drużynie, że tamten chłop ma jedną nogę? I tak samo strzelił tydzień temu, a to przynajmniej trzeci TAKI SAM jego gol, jaki widziałem...🤦‍♂️



Nic nie mają w lidze do stracenia, mają już puchary... to zamiast grać do przodu, to grają na remis (???) ... odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.play.pl Bez realnego wzmocnienia pierwszej drużyny w letniej przerwie przyszły sezon będzie podobny, czyli miejsce 4-5... odpowiedz

Xavery - 2 godziny temu, *.orange.pl @Korek:

Realne wzmocnienie to przede wszystkim jest potrzebne na ławce trenerskiej. odpowiedz

Poznańczyk - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przedłużyć Kontrakt z Feio!!!!! odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Te trzy ostatnie mecze od początku powinni grać Ziółkowski Oydele Urbański Szczepaniak odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rozumiem że wątpliwości co do Pana Feio są rozwiane..... Pytam retorycznie. odpowiedz

Xavery - 2 godziny temu, *.orange.pl @Mar:

Od zeszłego roku czekam aby moje wątpliwości co do konieczności pozbycia się Feio zostały rozwiane. I nie doczekałem się. Co więcej, im dalej w las tym więcej argumentów za zakończeniem współpracy.

Analityk to może on o dobry ale do trenera to jeszcze nie dorósł. xG nie wygrywa meczów. odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Dla mnie to policzek. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Załatwiliśmy pyrom majstra odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Mieliśmy sporo dobrych momentów i szans w tym meczu, ale Lech, przy dużym udziale bardzo pewnie grającego bramkarza zdołał się wybronić.

Jeden kapitalny strzał przesądził o wyniku, ale piłkarsko z pewnością nie byliśmy gorsi od Lecha.



Ten mecz pokazał, że potrzebujemy konkretnych wzmocnień na kilku pozycjach. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Egon: Obie drużyny bały się siebie nawzajem i ostatecznie wygrał błysk indywidualności. Po stronie Legii to samo co zawsze, czyli brak jakości przy wykończeniu. W tym meczu ogólnie było za dużo taktyki z obu stron, a za mało piłki. Bardzo widoczny był brak Oyedele i moim zdaniem on w dużym stopniu zaważył na tym, że Legia nie próbowała zdominować tego meczu. Niestety Augustyniak zaliczył bardzo słabe spotkanie - był bezużyteczny w ofensywie i całkowicie oddawał pole również w obronie wchodząc w linię defensywną. Maxi ma w tego typu grze znacznie więcej wyczucia i cofanie się do obrony nie wyłącza go z rozegrania tak jak Rafała dziś. Legia oddała przez to całkowicie środek. Dobrze znów za to zagrał Goncalves, choć akurat nie dopisało mu szczęście. Vinagre pokazał wszystkie swoje atuty jak i - przede wszystkim - ograniczenia. Tu również zabrakło jakości i zaczyna mnie trochę już męczyć to jego podwórkowe wykończenie, które kosztuje punkty. Ogólnie to uważam, że Legia zrobiła w tym meczu bardzo mało by z Lechem wygrać i jest to kolejna lekcja dla Gonzalo Feio. odpowiedz

Ktos - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Egon: tylko ,ze lech gral z mega presją, a nam wszystko jedno odpowiedz

Egon - 43 minuty temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Również brakowało mi Oyedele.

Vinagre wciąż nie nawiązał do formy, którą zgubił po kontuzji.

Wykupiony był za sporą kasę do w miarę szybkiej sprzedaży, więc ciekawe, czy przy tej formie pojawi się jakaś konkretna oferta.

Typowy mecz na remis.

Po wyjątkowo ciężkim sezonie, dobrze prezentowaliśmy się na tle Lecha pod względem fizycznym.

Konieczne są jednak konkretne wzmocnienia, żeby myśleć o czymś więcej. odpowiedz

Mateusz z Gór - 31 minut temu, *.orange.pl @Egon: Nie sądzę, żeby nawiązywanie teraz do trudów sezonu było na miejscu. Obie drużyny miały swoje problemy przed meczem, a Legia znów miała więcej wolnego. Różnica taka, że jak nie ma czasu na treningi i odpoczynek to jest narzekanie, a jak ten czas się pojawia to nie wiadomo jak go spożytkować z korzyścią dla zespołu. Nie ma co bronić Legii po tym meczu - taktyka była nietrafiona, zespół był bojaźliwy, indywidualności zawiodły, wynik (przy przeciętnej postawie rywala) jest żałosny. Ten mecz został koncertowo spartolony po prostu przez wszystkich. odpowiedz

Wilanow - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie byłem za zmianą trenera ale po tym męczyły Feyo powinien odejść. odpowiedz

I tyle - 2 godziny temu, *.play.pl Są dziadami. Niestety. Nie potrafią nic. Można się podniecać, że podawali, że biegali…. Na tym polega przecież piłka. Nie potrafią nic i kropka. odpowiedz

Valo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyj.ć tego grubasa z Portugalii !!! odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.112 No cóż. Nie będę się wyrzywal... Ale powiem że szkoda tej wisienki. Jesteśmy przeciętni więc PP niczego tu nie ratuje pod względem zespołu. Trzeba zmian. odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.chello.pl Chciałem żeby po prostu zagrali dobry mecz,a dostałem podarowany na tacy niestrawny pasztet.Za ten mecz jednak Fejo w********aj! odpowiedz

Johnson - 2 godziny temu, *.play.pl Legia tak grała jakby nie chciała zrobić krzywdy Leszkowi Wronieckiemu

może wszystko było umówione odpowiedz

Lechita - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Dziękujemy Legii :) odpowiedz

MiszaPraga - 2 godziny temu, *.plus.pl @Lechita: Raz na wozie, raz pod wozem odpowiedz

antyoptyminsta - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Jesteście największymi nieudacznikami. odpowiedz

Leszek Pils - 2 godziny temu, *.206.186 Faja to jednak pajac. Na Chelsea i Lecha wystawia piłkarza na bramce który ma Legie w pompie i za parę dni wróci do swojego klubu. Zmienia tych bramkarzy i jak mają ustabilizować formę. Tobiasz też by oczywiście tą bramkę z Lechem wpuścił bo to było nie do obrony. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.orange.pl Vinagree stracił piłkę przed polem karnym i w wyniku tej sytuacji straciliśmy bramkę. Zawodnik mocno przepłacony, nie lepszy od tych na ławce, słabo broni, nie wykorzystuje sytuacji, nie gra na poziomie pierwszego składu. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Tomek: racja. Jeden z najgorszych grajków w historii Legii. odpowiedz

Szpic - 27 minut temu, *.173.238 @Tomek: Bo jeszcze raz powtórzę; to nie jest obrońca tylko wahadłowy ewentualnie skrzydłowy. To Feio na siłę robił z niego lewego obrońcę, do czego Vinagre się zupełnie nie nadaje bo słabo broni. Feio naprawdę ma sporo za uszami jeśli chodzi o prowadzenie tego zespołu. odpowiedz

Zimmi85 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Znowu lipa, jeśli chodzi o ważny mecz. Nie wiem co nie gra w Naszej drużynie i jak bardzo winni są sami piłkarze. Po finale PP wahałem się ze swoją własną opinią na temat pozostania Feio. Z jednej strony wyniku w lidze brak, z drugiej strony weź kogoś nowego i zaczynaj "wszystko od początku", jednak ten mecz podłamał mnie po raz kolejny. Chyba mam dosyć tego sezonu.

Po pierwsze Mistrzostwo odpowiedz

Obserwator - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przecież ten mecz został sprzedany… to żart jakiś… marny teatrzyk. Ciekawe od kiedy, mecz o taką stawkę „dla Leacha” w tym przypadku, był taki spokojny… żadnej walki… żadnej odpowiedz

Rafal gral - 2 godziny temu, *.orange.pl Kazdy tylkonie faja wszystkie mecze w plecy. Ta jego zbieranina moze jeden mecz i nic wiecej . Najgorszy sezon od lat inie mowcie o jakims tam grabiu w konferencji . Jedno cenne zwyciestwo z przegrywem ze szczecina . odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Precz z wami wszystkimi. " sędziowie " też gwiżdżą co chcą i jak sobie chcą Bo jest " var" i tak czy siak się obronią bez problemu a są cieniasami jak d...a węża. Mecz z Chelsea czy puchar Polski to już historia a my z " czołówką " nie potrafimy wygrać....strach się bać przyszłego sezonu z tą grupą " piłkarzyków " odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Takiego dziadostwa to nie ma nawet w trzeciej lidze. Oczy bolały od oglądanie tagi "hitu". Wyglądało jakby totalnie odpuścili ten mecz. ......wstyd. Trener jednak do wymiany i wywalenia. W meczach z pierwszą piątką zdobyli aż.... 2 pkt. Połowa składu Legii to kaleki. Co robił na boisku Gual??? Po co go wpuścił???! Pies ich.......... odpowiedz

ej - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pit: ty to chyba w życiu nie widziałeś jakie paździerze się odbywają w I lidze, a bredzisz coś o III lidze 😂😂😂 odpowiedz

InPost - 2 godziny temu, *.play.pl Fajfus woooon!!!! odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.173.238 Do obrońców Feio. Nikt mi nie wmówi że to przypadek z Rakowem, Jagiellonią i teraz z Lechem po 0:1 u siebie, do tego łomot w Poznaniu i porażka w Częstochowie. Jesteście pewni że z trenerem, który nie potrafi wygrać żadnego meczu z czołową czwórką ligi ( bo z Pogonią w lidze też nie) łącznie osiem spotkań, wygramy mistrzostwo w przyszłym sezonie? Mam niemal pewność że to się nie uda, skoro nie potrafił nic ugrać w tym roku. odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Trener do zwolnienia. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.79.155 Czy mi się wydaje, czy do Vinagre się zamotal i poszła strata po której padł gol?

Ten typ to papierek lakmusowy Legii, co mecz to inna forma. odpowiedz

MiszaPraga - 2 godziny temu, *.plus.pl Masakra! odpowiedz

MarcinWLD - 2 godziny temu, *.ghnet.pl No to co odwalił Vinagre tracąc piłke debilnym podaniem - załamka całkowita. Dzisiaj bardzo mnie irytował ten gracz - wiele niedokładności i w kluczowych momentach w ataku często złe decyzję albo duże niedokładności - po jego stratach wiele razy były groźne kontry. Boli przegrana z Lechem, to że oni liderem po tym meczu. Ale chociaż walczyli , grali tam coś - wspominając wiele poprzednich bezpłciowych meczów, to tu było solidnie. odpowiedz

Val - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wywalcie tego grubego Portugalczyka !!!! odpowiedz

L. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przedłużyć kontrakt z trenerem natychmiast! Wszyscy mamy zbyt mało upokorzeń w tym sezonie. Czekamy na więcej! odpowiedz

Leki - 2 godziny temu, *.245.14 @L.: w tym sezonie? Rozumiem że przez ostatnie lata to w śpiączce byłeś. Aha.

Zaraz stracę rachubę ile lat na mistrza już czekamy. odpowiedz

FeioOut - 2 godziny temu, *.orange.pl W tym sezonie Legia w 4 dwumeczach z Amicą, Rakowem, Jaga i Pogonią ugrała 2 remisy, 2/24 punkty, taki super trener Feio. Inna sprawa, ze bez prawdziwych bramkarza i napastnika ciężko wygrać ligę... odpowiedz

Poganiacz bydła - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Gdzie jesteście? A kuku!!! Wielki Lech Poznań. Jeden celny strzał i lider wraca do Poznania 🤣🤣🤣 odpowiedz

Wawa1975 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Podarowali Łachowi majstra :( odpowiedz

Marcin77 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wawa1975:

Mają w ostatniej kolejce Piast Gliwice u siebie i gen przegrywa, zaczekaj trochę, tutaj się wszystko może zmienić. odpowiedz

dw - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Mecz jak i cały sezon. Do zapomnienia.



Powinniscie się wstydzić żeby pozwolić łachowi cieszyć się na naszej ziemi.

Feio out. odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Puchar zdobyty i wakacje.

Kolejny raz wkłady przynoszą wstyd.

Jeszcze przyklepali pyrom mistrza na Ł3. Ile jeszcze upokorzeń ze strony tych amatorów. Jakie konsekwencje dla Vinagre za taką pseudo grę w tej rundzie??? Jakie dla pajaca Guala i Chodyny za przechodzenie obok meczów???? Ktoś ich rozliczy??? Czy powiedzą taka jest piłka, przytulą przelew i po sprawie. Plują nam do ryja co drugi mecz i niech nikomu pucharcnie zamydli oczu. Po solidnym liściu i won. odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 2 godziny temu, *.ghnet.pl To co gra dalej Legia to tragedia. Żadnego honoru aby z tymi pyrami wygrać u siebie i zrewanżować za porażkę 2-5. Nic ambicji , czego oni się uczą na tych treningach za takie pieniądze? Wywalić z drużyny Vinagra , bo porażka dziś to przez niego. Ten facet się cofa w rozwoju. Nie wygrali ani jednego meczu z czołówką ligi . Wstyd.............!!!!!!!! odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.plus.pl Jakim prawem vinagre i liquinas wychodzą na boisko, dwa patałachy i gramy w dziewięciu, za to fają powinien wylecieć na zbity pyyyyyyyyk odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Zajebiście będzie jak dali mistrza kartoflom. Gratulacje!!!! odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Wszyscy won!Qrwy bez honoru,pyrusom czerwony dywan do tytułu rozwijać!Żaden z was nie ma prawa być w Legii w następnym sezonie! odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Brawo Lech odpowiedz

Vintagre - 2 godziny temu, *.255.233 Natychmiast przedłużyć umowę z Vinagre, zobaczcie ile przez niego bramek wpadło, guanolem, i hodzina. No i trenerem który jak widać z gow.a bata nie ukręci. Ziółkowski jeszcze w lata pokory. Amica Wronki pl 20 latach znowu będzie mistrzem Polski. Co na to w Poznaniu? odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niestety ale liczy si to co jest w sieci a nie strzały celne czy sytuacje bramkowe. odpowiedz

jary - 2 godziny temu, *.waw.pl Liga mecze z czołówką kompletne zero pomysłu na grę trener out odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.ghnet.pl szkoda ale jak sie nie wykorzystuje takich sytacji to final jest taki ze pyroki maja 3 pkt odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Wstyd i kompromitacja! Natychmiast zmienić trenera i połowę kopaczy! odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przegrać z takim słabym Lechem ,który oddaje jeden celny strzał w całym meczu co za wstyd. Ogólnie bilans pana trenera to 1 zdobyty punkt z czołówką ekstraklasy! odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe, czy jakby teraz dopiero dać sondę o pozostawieniu Faji, byłoby 70 % dla niego. Bo niby się człowiek łudził, ale było jak zawsze. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Vinagre wypad z Legii kolejna twoja bramka, j.. gwiazdorze, nawet w bramkę nie potrafisz trafić. odpowiedz

wwl - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl dali im mistrza na swoim stadionie(znowu) i nawet ich nie wygwizdali, c*uj nie kibice odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Za to co fejuch zrobil. Wyebac natychmiast. Przez to pyry beda mistrzami odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Brawo Lech odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Dalej głosujcie na tego idiote faje, dobierze jeszcze ze dwu winagrow i kolejne sezony w d...ę tego chcecie odpowiedz

Polisquad - 2 godziny temu, *.145.105 Wypad z Legii nieudaczniku.Jedyny plus przegranej że może cię nie zostawią odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dalej chcecie przedłużyć umowę z brodatym furiatem? 🤬 odpowiedz

Zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl WSTYD,HAŃBA I UPOKORZENIE!!! odpowiedz

Dar - 2 godziny temu, *.34.233 Najgorszy na boisku i w tym sezonie vinagre odpowiedz

Bonżur - 2 godziny temu, *.167.2 Przegrywy i tyle. odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl WON!

FAJA WON!

1 punkt z drużynami z czołówki!

Mistrz Polski zdobyty przez kuchenki na NASZYM STADIONIE!

WON FAJA!

DOŚĆ UPOKORZEŃ!

WON! WON! WON! 💩 odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.orange.pl Pierd....ny sabotażysta vinagre ! odpowiedz

Fejo Out - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Won z tego klubu amatorze odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pier..lo.....by myć 🤬 odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Fejo mamejo won z Legii odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.223.42 Broniłem feio, ale po tym meczu niech zwija mandżur i zabiera ze sobą vinagre, kovacecica i jeszcze kilku paralitów. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dno odpowiedz

Dramat - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dzięki Legii to Lech jest o krok od Mistrzostwa Polski odpowiedz

Misha75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ofermy … Faja won ! odpowiedz

