27341 kibiców obejrzało na stadionie mecz Legia - Lech. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Łazienkowskiej: Legia Warszawa 0-1 Lech Poznań - Mishka / 75 zdjęć

Szop - 53 minuty temu, *.play-internet.pl 💚🤍❤️ odpowiedz

(L)egionista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Vinagré to f... Au lallalallalal

Salony zdrajca🤬 odpowiedz

Wola - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Piękny mecz bez bluzgów. Co następne: TB95-LPH forever? Pozdro dla normalnych kibiców odpowiedz

wwwojtecky (L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl za darmo łachowi 3 punkty oddane! Chu… a nie pressing, chu.. a nie zaangażowanie

I najchu… doping w sezonie

30 lat TB niby.. odpowiedz

kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.101.132 🙂 odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.orange.pl Pierd....ny sabotażysta vinagre ! odpowiedz

