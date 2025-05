Koszykówka

Terminy meczów play-off z Górnikiem Wałbrzych

Czwartek, 8 maja 2025 r. 20:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Poznaliśmy dokładne terminy meczów I rundy play-off pomiędzy koszykarzami Legią Warszawa i Górnikiem Wałbrzych. Mecze wyjazdowe, tj., trzecie i ew. czwarte zostały przesunięte na wtorek i czwartek (z poniedziałku i środy) z powodu niedostępności hali w Wałbrzychu w pierwotnych terminach wskazanych przez PLK. Rywalizacja o awans do półfinału toczyć się będzie do trzech wygranych.



Pierwszy mecz obu drużyn odbędzie się w środę, 14 maja o 20:15 w hali OSiR Bemowo, spotkanie numer dwa rozegrane zostanie dwa dni później o 17:30. Mecz trzeci zaplanowano na wtorek, 20 maja na 17:30. Ewentualne czwarte spotkanie odbędzie się w czwartek, 22 maja w Wałbrzychu, a mecz piąty - 24 maja w Warszawie. Bilety na dwa domowe mecze Legii kupować można TUTAJ.



14.05 (ŚR) g. 20:15 Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych [Emocje.TV]

16.05 (PT) g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych [Polsat Sport]

20.05 (WT) g. 17:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa [Polsat Sport]

ew. 22.05 (CZ) Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa

ew. 24.05 (SO) Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych



Mecze półfinałowe zwycięzców par 1-8 i 4-5 zaplanowano na: 27.05 (WT), 29.05 (CZ), 1.06 (ND), 3.06 (WT) oraz 6.06 (PT). Rywalizacja na tym etapie rozgrywek również toczyć się będzie do trzech wygranych.