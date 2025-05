Koszykówka

Legia Warszawa 59-62 Górnik Wałbrzych

Piątek, 16 maja 2025 r. 19:25 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off rozegranym w hali Bemowo koszykarze Legii Warszawa przegrała z Górnikiem Wałbrzych 59-62. Decydujące punkty goście zdobyli dwie sekundy przed końcową syrenę. Stan rywalizacji, która toczy się do trzech zwycięstw, 1-1 . Kolejne spotkanie dwa spotkania legioniści rozegrają w Wałbrzychu. Pierwsze z nich już we wtorek, 20 maja a drugie w czwartek, 22 maja.









Pierwsze punkty w meczu zdobył Ojars Silins, który po udanej akcji podkoszowej wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Po chwili efektownym blokiem po drugiej stronie parkietu popisał się Vucic. Pierwsze punkty dla Górnika zdobył Bojanowski po ponad dwóch minutach od rozpoczęcia spotkania. Vucic wyprowadził Legię ponownie na prowadzenie dzięki trafieniu za dwa. Niedługo po nim Andrzej Pluta rzucił pierwszą w tym pojedynku celną trójkę. Zaledwie kilka sekund po nim tym samym po stronie rywali odpowiedział Toddrick Gotcher. W połowie kwarty zawodnicy prowadzeni przez Heiko Rannulę prowadzili 7:5. Bojanowski doprowadził do remisu, dobijając rzut z dystansu. Po stronie Legii celny rzut za trzy zaliczył Dominik Grudziński. Trzy minuty przed końcem Radanov zdobył punkty spod kosza, dzięki udanemu zwodowi i minięciu Bojanowskiego. Legia wygrywała pięcioma punktami, a niedługo potem ta przewaga urosła nawet do siedmiu oczek. W końcówce gracze z Wałbrzycha odrobili część strat, ale dzięki trafieniom McGusty’ego z akcji i Vucicia z wolnychgospodarze powiększyli przewagę, a ostatecznie wygrali kwartę 18:12.



Druga kwarta rozpoczęła się od aktywności po stronie gości. Nie brakowało prób rzutów i twardej gry pod koszem. Po dwóch minutach na tablicy widniał wynik 20:16 dla Zielonych Kanonierów. Później po udanym zwodzie za dwa trafił McGusty. Dwa efektowne bloki przy rzutach rywali zaprezentował EJ Onu. W połowie tej kwarty Amerykanin miał na koncie łącznie aż cztery takie udane zagrania. McGusty po raz pierwszy w meczu trafił za trzy, dając Legii dziewięciopunktowe prowadzenie. Gracze Górnika rzucili się do odrabiania strat. Za trzy punkty trafił Aleksander Wiśniewski, a po jego próbie warszawiacy wygrywali 25:21. Niedługo potem cztery punkty z rzędu zdobyli legioniści, w tym Andrzej Pluta, który po odebraniu piłki Wiśniewskiemu pomknął do kosza rywali i zaliczył wsad. Dla Górnika trzy punkty po rzucie z dystansu zdobył Grzegorz Kulka. Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy legioniści prowadzili 29:24. Za dwa dla gości trafił Ikeon Smith. Po podaniu McGusty’ego Onu zaprezentował wsad, jednak uczynił to już po przekroczeniu czasu na przeprowadzenie akcji. W ostatnich sekundach, niemal równo z syreną, trafił McGusty i ustalił wynik pierwszej połowy na 31:26 dla Legii.



fot. Maciek Gronau



Na początku trzeciej kwarty gracze z Wałbrzycha sukcesywnie odrabiali straty. Po raz pierwszy w tym spotkaniu wyszli nawet na minimalne prowadzenie, wygrywając jednym punktem. Legioniści jednak nie pozostawali dłużni. Nie pozwalali odskoczyć rywalom, a po pewnym czasie odzyskali przewagę. Przy stanie 38:38 Zieloni Kanonierzy zanotowali celną trójkę, a niedługo potem kolejną. Z dystansu trafiali Keifer Sykes i Silins, łącznie legioniści w tej kwarcie wykonali aż dziesięć prób rzutów z dystansu. Po stronie gości punktowali Gotcher i Patton. Sykes zaliczył kolejny udanyrzut za trzy. Legioniści w połowie kwarty prowadzili 44:41. Z dystansu trafił niedługo potem także Janis Berzins po stronie gości. Po jego rzucie Górnik prowadził czterema punktami. Na jego rzut taką samą próbą chwilę później odpowiedział EJ Onu. W końcówce kwarty toczyła się walka punkt za punkt. Obie drużyny nie unikały przy tym fauli. Ostatecznie przed finałową odsłoną prowadzili koszykarze z Wałbrzycha 48:47.



W ostatniej kwarcie jako pierwsi punkty zdobyli gracze Górnika. Piłkę w koszu umieścił Alterique Gilbert dzięki udanej akcji pod koszem. Po trzech minutach finałowej odsłony na tablicy widniał remis 50:50. Po stracie piłki przez McGusty’ego przejął ją Vucic i zanotował wsad, dając prowadzenie warszawskiej drużynie. Niedługo potem ten sam zawodnik nie trafił dwóch rzutów osobistych, jednak zaliczył po nich zbiórkę w ataku, a potem asystę przy trafieniu Silinsa za trzy. Po rzucie Łotysza Legia prowadziła czterema punktami. W połowie kwarty gospodarze wygrywali 55:53. Niedługo później Górnik wykorzystał limit fauli przy zaledwie jednym przewinieniu po stronie warszawiaków. Smith trafił za trzy dla Górnika, niwelując straty z czterech do zaledwie jednego punktu. Chwilę później goście wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Sytuacja zmieniała się bardzo szybko, a dwie minuty przed końcem to Legia prowadziła jednym punktem. W końcówce na tablicy widniał wynik remisowy. Sekundę przed końcem spotkania Gotcher rzucił celnie za trzy punkty, ustalając wynik na 62:59 dla gości. Koszykarze z Wałbrzycha wyrównali stan ćwierćfinałowej rywalizacji.



PLK: Legia Warszawa 59-62 Górnik Wałbrzych

Kwarty: 18-12, 13-14, 16-22, 12-14



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 29:17 17 6/11 (54%) 5/8 (62%) 1/3 (33%) 4/6 (66%) 2 6 3 2 D. Niedziałkowski 0:00 0 0 0 0 3 A. Pluta 31:01 7 2/15 (13%) 1/5 (20%) 1/10 (10%) 2/2 (100%) 4 3 2 10 M. Vucić 26:33 6 2/8 (25%) 2/8 (25%) 2/4 (50%) 17 1 2 12 A. Radanov 24:49 6 2/5 (40%) 2/3 (66%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 5 0 2 15 O. Siliņš 21:02 11 4/7 (57%) 1/2 (50%) 3/5 (60%) 2 0 2 21 J. Dąbrowski 0:00 0 0 0 0 23 M. Kolenda 30:08 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 5 0 4 25 D. Grudziński 8:22 3 1/2 (50%) 1/2 (50%) 3 0 1 28 K. Sykes 13:35 6 2/3 (66%) 2/3 (66%) 0/2 (0%) 0 1 3 32 M. Wilczek 0:43 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 35 E. Onu 14:29 3 1/3 (33%) 1/3 (33%) 5 0 1 Suma 59 20/58 (34%) 11/27 (40%) 9/31 (29%) 10/16 (62%) 47 11 20

Trener: Heiko Rannula



Górnik Wałbrzych



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 T. Gotcher 32:30 12 3/10 (30%) 1/5 (20%) 2/5 (40%) 4/4 (100%) 2 5 2 1 A. Gilbert 26:28 5 2/12 (16%) 2/10 (20%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 4 3 1 2 P. Niedźwiedzki 0:00 0 0 0 0 3 I. Smith 23:15 16 7/13 (53%) 5/9 (55%) 2/4 (50%) 0/5 (0%) 2 4 1 11 7:43 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 1 0 2 21 M. Bojanowski 21:16 6 3/6 (50%) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 8 1 2 24 K. Marchewka 8:48 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 2 30 J. Patton 16:33 10 4/8 (50%) 4/8 (50%) 2/4 (50%) 5 2 3 31 J. Berzins 14:11 3 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 1 0 1 41 G. Kulka 25:46 5 2/8 (25%) 1/3 (33%) 1/5 (20%) 8 1 2 55 K. Jakóbczyk 0:00 0 0 0 0 91 D. Wyka 23:30 2 0/7 (0%) 0/7 (0%) 2/2 (100%) 5 1 3 Suma 62 23/68 (33%) 16/48 (33%) 7/20 (35%) 9/21 (42%) 42 17 20

Trener: Andrzej Adamek



Komisarz: Leszek Pujdak

Sędziowie: Łukasz Jankowski, Bartłomiej Kucharski, Adam Krzemień



