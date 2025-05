23-25.05: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę przy Ł3 ostatni mecz tego sezonu - ze Stalą Mielec. W niedzielę od 9:00 na naszym stadionie odbywać się będzie Święto Łazienkowskiej, które zakończy mecz rugbistów Legii na płycie głównej boiska - wstęp wolny, początek spotkania o 20:00. Godzinę wcześniej na płycie towarzyski mecz zagrają rugbistki Legii i Mazovii. Serdecznie zapraszamy całę rodziny! Tego samego dnia od 9:00 odbywać się będzie także druga edycja Muranowskiego Dnia Dziecka z Legią, w ramach której odbędzie się także turniej piłkarski dla młodzieży. Będzie Miś Kazek i masa atrakcji - zapraszamy na ul. Miłą 26. W niedzielę o 18:00 w hali OSiR Bemowo, pięściarze Legii rozegrają spotkanie 4. kolejki Polskie Ligi Boksu z CKB Potężnie Ciechocinek. Bilety do kupienia TUTAJ . W sobotę i niedzielę na boisku przy Łabiszyńskiej 20a na warszawskim Bródnie, odbędzie się turniej amp futbol ekstraklasy, z udziałem zespołu Legii. Rozkład jazdy: 24.05 g. 12:30 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, ul. Łabiszyńska 20a] 24.05 g. 15:00 Wieczysta Kraków - Zagłębie Sosnowiec 24.05 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Polonia Środa Wielkopolska [piłka nożna kobiet, I liga] 24.05 g. 16:30 Legia Warszawa - Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała [amp futbol, ul. Łabiszyńska 20a] 24.05 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 24.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec 24.05 g. 17:30 Radomiak Radom - Motor Lublin 25.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - ŁKS Łomża [LTC] 25.05 g. 12:25 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [amp futbol, ul. Łabiszyńska 20a] 25.05 g. 16:30 Legia Warszawa - Pokrowa Lwów [amp futbol, ul. Łabiszyńska 20a] 25.05 g. 19:00 Legia Warszawa - Mazovia Mińsk Maz. [rugby kobiet, ul. Łazienkowska 3] 25.05 g. 20:00 Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice [rugby, ul. Łazienkowska 3]

