Na stadionach: Do samego końca walka

Środa, 14 maja 2025 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend sektor gości na nowym stadionie GKS-u Katowice został oficjalnie otwarty, a jako pierwsi pojawili się tam kibice Cracovii, którzy zaprezentowali skromną oprawę. Fani Lecha obecni byli przy Ł3 dzięki uprzejmości legionistów, podobnie jak Koroniarze w Gdańsku. Kibice Legii zaprezentowali okazałą choreografię z okazji 30-lecia Teddy Boys 95.









Oprawę przygotował także Raków, a w niższych ligach prezentacje pokazali fani Ruchu, GKS-u Tychy czy Wisły Płock.



Bardzo ciekawe mecze miały miejsce w niższych klasach rozgrywkowych. Na pierwszy plan wychodzi spotkanie Ruchu z ŁKS-em, na którym łodzianie ze zgodami postanowili sprawdzić formę sportową świętujących 30-lecie działalności Psycho Fans. Tego dnia łodzianie byli o wiele bardziej aktywni w dążeniu do konfrontacji.



Działo się również w Słupsku na meczu miejscowego Gryfa z Elaną - w przerwie meczu słupszczanie wysypali się na murawę i próbowali zaatakować klatkę gości, którzy wcześniej na stadion wjechali z bramą. Kiedy obie ekipy były obecne na murawie, szybko na stadionie pojawiły się liczne oddziały policji, które zapobiegły konfrontacji.



Ekstraklasa:



GKS Katowice - Cracovia (1077)

Cracovia jest pierwszą ekipą, która oficjalnie zajęła miejsca w sektorze gości na Nowej Bukowej. Krakowianie przyjechali w 1077 osób, w tym GKS Tychy (217) i Tarnovia (7). Przyjezdni zaprezentowali flagi na kijach w barwach Cracovii i GKS-u Tychy, pośród których odpalili trochę pirotechniki.



Zagłębie Lubin - Widzew Łódź (915)

Widzewiacy do Lubina przyjechali w 915 osób, z dobrym dopingiem i oflagowaniem. Gospodarze z transparentem "Głosuj mądrze, aby nie obudzić się w tęczowej Polsce!"



Legia Warszawa - Lech Poznań (762)

Lechici do Warszawy przyjechali na zakazie, w 762 os., z dwiema flagami i zajęli miejsca w sektorze gości dzięki uprzejmości legionistów. Warszawiacy z oprawą z okazji 30-lecia Teddy Boys 95. Zaprezentowana została malowana, wycinana sektorówka stylizowana na logo Warner Bros z hasłem "TB. 30th Anniversary", kartoniada tworząca "95", transparent "Warsaw Fans Hooligans" plus ognie wrocławskie na górze. Kilkanaście minut później nad tym samym transparentem zapłonęło 200 rac i ok. 100 świec dymnych. Legioniści wywiesili transparent "Trzaskowski zniszczy Polskę tak jak niszczy Warszawę! Transparent ten zlecił Sławek, którego zniszczyły narkotyki".



Lechia Gdańsk - Korona Kielce (320)

Koroniarze na stadion Lechii weszli dzięki uprzejmości gospodarzy - pomimo zakazu wyjazdowego. Do Trójmiasta pojechali pociągiem specjalnym w 320 osób.



Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok (300)

Jagiellonia do Częstochowy przyjechała w 300 osób. Raków przed meczem zorganizował wspólny przemarsz na stadion w asyście skromnych ilości piro. Na trybunie prostej zaprezentowali kartoniadę "Ave Racovia" i wystrzelili trochę fajerwerków.



Puszcza Niepołomice - Stal Mielec (35)

Stal Mielec żegna się z ekstraklasą - na przedostatni wyjazd do niedalekich Niepołomic udali się w 35 osób, w tym wsparcie Sandecji. Jako że na stadionie Puszczy oficjalnie sektor gości pozostaje zamknięty, Stal swoją obecność zaznaczyła okrzykami zza ogrodzenia i po pierwszej połowie wróciła do Mielca.



Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław (-)

Na trybunach 13 tys. kibiców. Mecz niestety bez udziału przyjezdnych.



Radomiak Radom - Pogoń Szczecin (-)

Na meczu 8,2 tys. kibiców. Gospodarze z transparentem "1995 laT Bracia" dla przyjaciół z Legii.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - ŁKS Łódź ()

Bardzo ciekawy mecz na stadionie Śląskim. Gospodarze zaprezentowali oprawę z okazji 30-lecia Psycho Fans - sektorówkę z "PF" i logo grupy, piro po bokach oraz transparent "Stań wiernie pośród nas, gdy walki przyjdzie czas". Łodzianie wspierani przez zgody (w tym liczna delegacja Zawiszy i GKS-u Tychy) w dobrej liczbie, w flagami na kijach w barwach. Przyjezdni postanowili sprawdzić sportową formę chorzowian - koroną stadionu przedostali się na sektory gospodarzy. Ruch próbował opuścić swój sektor od strony trybun, co im się nie udało.



Wisła Płock - Arka Gdynia (550)

8,5 tys. kibiców pojawiło się na meczu z Arką w Płocku. Gospodarze zaprezentowali transparent "Do samego końca walka!", nad którym odpalili piro pośród flag na kijach. Arkowcy przyjechali trochę spóźnieni w 550 osób, w tym Cracovia (41), Lech (35), Polonia Bytom (4) i Gwardia Koszalin (1).



Gryf Słupsk - Elana Toruń (250)

Elanowcy przyjechali do Słupska w 250 osób, w tym delegacje Widzewa, Unii Oświęcim i Ruchu. Przyjezdni mieli problemy z wejściem do klatki, do której chciano wpuścić tylko 150 osób, więc Elanowcy wjechali całą grupą, z bramą. W trakcie meczu na murawie pojawili się fani obu ekip, ale bezpośredniej konfrontacji zapobiegła szybka interwencja policji.



KP Starogard Gdański - Gryf Wejherowo (150)

Gryf wspierany przez Kaszubię Kościerzyna (40), Tczewską Arkę (20) i Gwardię Koszalin (8).



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia (143)



Pelikan Łowicz - Stomil Olsztyn (141)

Stomilowcy na wyjeździe do Łowicza byli wspierani przez Wisłę Płock (45), GKM Grudziądz (28), Raków (4) i Polonię Bydgoszcz (2).



Lechia Dzierżoniów - Bielawianka Bielawa (130)

Ciekawe derbowe spotkanie z oprawami z wykorzystaniem pirotechniki po obu stronach.



Warta Sieradz - GKS Bełchatów (103)



Wyjazd tygodnia: 1077 kibiców Cracovii w Katowicach

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Lechem



