PLB: Concordia Knurów 4-14 KB Legia

Dziś w Knurowie rozegrane zostało spotkanie 3. kolejki Polskiej Ligi Boksu pomiędzy BKS Concordią Knurów i Klubem Bokserskim Legia Warszawa. Legioniści wygrali po raz trzeci w tym sezonie, a pierwszy raz na wyjeździe i nadal plasują się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Mecz zakończył się wynikiem 14:4 dla naszego klubu. Legioniści wygrali trzy pierwsze walki - zwyciężyli kolejko Nikolas Pawlik , Elvir Karimov oraz Bartłomiej Rośkowicz . Później dwie walki wygrali gospodarze - Damian Durkacz pokonał Mateusza Grejbera , a Mateusz Wojtasiński - Mateusza Pędraka jednogłośnie na punkty, i legioniści prowadzili wówczas już tylko 6:4. W kat. -80kg w barwach Legii wystąpił reprezentant Węgier i uczestnik ostatnich Igrzysk Olimpijskich, Pylyp Akilov , który jednogłośnie na punkty pokonał bardzo ambitnie i odważnie walczącego Marcela Ptaka. W kolejnej walce Mateusz Straszewski od początku przeważał w rywalizacji z Wodzińskim - jego przeciwnik był liczony pod koniec II rundy... i gdyby sędziowie nie przystąpili do liczenia, legionista mógł skończyć tę walkę jeszcze w drugiej rundzie. W kat. ciężkiej (-90kg) pewną wygraną na punkty zaliczył Alexey Sevostyanov , którego w najbliższych dniach, podobnie jak paru innych pięściarzy Legii, zobaczymy na zawodach Pucharu Świata na Torwarze. W ostatnim pojedynku, w kat. super ciężkiej, reprezentujący barwy Legii, Oskar Kopera pokonał na punkty (30:27, 28:29, 29:28) Michała Fiedlera. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w hali OSiR Bemowo w niedzielę, 25 maja o godzinie 18:00 z CKB Potężnie Ciechocinek. Wyniki meczu Concordia - Legia: -55kg: Damian Nicpoń - Nikolas Pawlik 0:2 -60kg: Łukasz Dudziński - Elvir Karimov 0:2 -65kg: Bartosz Dudziński - Bartłomiej Rośkowicz 0:2 -70kg: Damian Durkacz - Mateusz Grejber 2:0 -75kg: Mateusz Wojtasiński - Mateusz Pędrak 2:0 -80kg: Marcel Ptak - Pylyp Akilov 0:2 -85kg: Mateusz Wodziński - Jakub Straszewski 0:2 -90kg: Kamil Janik - Alexey Sevostyanov 0:2 +90kg: Michał Fiedler - Oskar Kopera 1:2

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oglądałem cały mecz. Brawo LEGIA odpowiedz

