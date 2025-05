Aplikacja biletowa Legii

Aplikacja działa również offline, więc nie trzeba martwić się o zasięg czy dostęp do internetu tuż przed meczem. System obsługuje wszystkie rodzaje biletów - zarówno te powiązane z Kartą Kibica, jak i standardowe bilety w formacie PDF, prezentując je w formie wirtualnej karty z czytelnym kodem kreskowym. Aplikacja zapewnia błyskawiczny dostęp do wszystkich istotnych informacji o bilecie, takich jak dokładne dane o wejściu na stadion, przypisanym miejscu na trybunach czy terminie meczu. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemami Android oraz iOS. Nie można w niej dokonać zakupu biletów. To możliwe jest jedynie za pośrednictwem strony bilety.legia.com lub w Punkcie Obsługi Kibica . Jak powiązać aplikację z Kontem Kibica? 1. Uruchom aplikację Bilety Legia 2. Wprowadź numer telefonu, który chcesz powiązać ze swoim Kontem Kibica 3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em 4. Wybierz sposób powiązania aplikacji z Kontem Kibica: - Przeglądarka - zostaniesz przekierowany na stronę bilety.legia.com , gdzie należy zalogować się na swoje Konto Kibica - Kod QR - uruchomi się aparat w Twoim urządzeniu. Kod QR znajdziesz po zalogowaniu na stronie bilety.legia.com , w zakładce: Twoje Konto -> Opcje -> Mój kod QR Jak wejść na mecz z aplikacją? 1. Uruchom aplikację 2. Kliknij ikonę kodu kreskowego, aby wyświetlić kod do zeskanowania 3. Podejdź do bramki i umieść telefon w wyznaczonym miejscu do odczytu Bilety Legia na Android Bilety Legia na iOS

kubica - 2 godziny temu, *.34.40 a na co to komu odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.centertel.pl No i gitara. Przetestuję w niedzielę 👍 odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Widać że niektórzy nie wiedzą jak powstają aplikacje. W przyszłości pewnie będzie można za pomocą tej apki kupować bilety, takie opcje wprowadza się stopniowo i po jakimś czasie integruje się z systemem płatniczym. Warto dostrzegać, ze powstała pod to "infrastruktura". Twórcy muszą zobaczyć jak bedzie działała wersja o mniejszym obciążeniu, a z czasem rozszerzać aplikację. to wszystko musi odbywać się wraz z jednoczesną przebudową graficzną itd. Dajcie czas , a nie już narzekacie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @tomiacab: nie bedzie mozna, to zupelnie inna aplikacja niz system biletowy zewnetrzny, ktory mamy. Poza tym my mamy aplikacje strony i tam mozna kupowac bilet jako wersja mobilna strony internetowej. Wystarczy. odpowiedz

GoFast - 1 godzinę temu, *.play.pl @L: bzdura. przecież ta aplikacja jest wydana przez Roboticket - sprawdźcie sobie na sklepie Googla czy Apple. Dokładnie taką samą ma Lech i to właśnie zrobiła firma... Roboticket, która jest zewnętrznym systemem biletowym Legii, więc oni mają wpływ na to, by była to w pełni funkcjonalna apka oraz mają pełen dostęp do tego, by dorobić zwykłą sprzedaż.

Ta apka co wyszła, powinna nazywać się "portfel biletowy Legii" a nie "bilety Legia'. Póki co spełnia jedynie taka funkcję jak portfel Google czy Apple, gdzie i tak sobie ten bilet mogę dodać jak chcę.

Wiele szumu o nic. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @tomiacab: Dokładnie tak jak napisałeś. Zgadzam się w 100% odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.mrsn.at Przecież z kodem na telefonie i tak można wejść odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Kamil: ale musiales sie zalogowac do systemu biletowego i albo pobrac bilet na telefon, albo wyslac sobie smsem linka, albo sobie dodac do portfela na iphonie, a tutaj wchodzisz w apke i masz od razu bilet z kodem. odpowiedz

GoFast - 1 godzinę temu, *.play.pl @ekspert: Szerloku... żeby kupić bilet, musisz się zalogować do systemu biletowego i go kupić 😃Po prostu po zakupie od razu jednym kliknięciem dodaję do portfela i tyle. Więc ta apka wcale nie skraca mi drogi do logowania, bo i tak ją muszę przejść (na stronie) jak kupuję bilet. Teraz rozumiesz? odpowiedz

Ahahahahaha - 3 godziny temu, *.ghnet.pl 😂😂😂😂 typowy Mioduski😂😂😂 odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Ahahahahaha: co ma Mioduski z tym wspolnego? To popularna apka wsrod klubow nie my pierwsi ją mamy. Typowy Mioduski to taki, ktory wprowadza udogodnienia? No nie wiem, srednio nam wprowadzil udogodnienia swietowania mistrzostwa. odpowiedz

FWWM - 4 godziny temu, *.orange.pl Fajna ta aplikacja, taka niezbyt użyteczna... Śmiech na sali :)

Do tej pory przecież i tak mogłem sobie dodać bilet do dowolnego portfela w telefonie lub zeskanować niewydrukowany PDF. odpowiedz

Kres - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @FWWM: Ale z Ciebie haker wyborowy odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @FWWM: nieprawda. Mozesz dodac tylko do portfela apple, a zeby zeskanowac niewydrukowany pdf to musiales wejsc na strone, zalogowac sie, pobrac bilet na telefon. A tutaj odpalasz apke i masz od razu bilet z kodem kreskowym jednym kliknieciem, wiec bardzo pozyteczna aplikacja. Zreszta Lech ma juz taka od dawna, wiec nie jest to jakies nowum. odpowiedz

