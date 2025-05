CLJ U-19: Legia mistrzem Polski!

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Jurek - 53 minuty temu, *.133.34 Czwarta bramka zawodnik Nr 15.Czy nie wiecie kto gra w meczu.wstyd i szkoda strzelca odpowiedz

Michał - 56 minut temu, *.plus.pl Brawo Brawo Brawo chłopaki. Gratulacje I jeszcze raz Brawo. Starszaki jutro kiełbasy do góry I golimy frajerów. Jazda z nimi na pełnej k. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Da się? Da się, bo nie trzeba płacić premii za mistrzostwo odpowiedz

To ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gratulacje!!! odpowiedz

Sitter - 1 godzinę temu, *.play.pl brawo, panowie; może coś z was wyrośnie;

podejrzewam że większość trafi do innych klubów; a legia dalej będzie brać drewniaków z Zachodu odpowiedz

Sitter - 1 godzinę temu, *.play.pl @Sitter:

Legia odpowiedz

Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl 💪👏😍 odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Brawo. Gratulacje !!! odpowiedz

Fishcom - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Legia drugi raz pod rzad Mistrz

Brawo dla calego zespolu a w szczególności dla kapitana Karola Kosiorka ⚽️🏆🏆 odpowiedz

ekspert - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Obronione mistrzostwo co sie w CLJ nie zdarza. Szkoda, ze nie korzystamy z tych mistrzów tylko wolimy wystawiac Chodynów i innych Kunów. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl 👍👍 Gratulacje!!! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.