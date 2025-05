Squash

Legioniści srebrnymi medalistami Mistrzostw Europy

Niedziela, 11 maja 2025 r. 14:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Bordeaux we Francji odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy do lat 15 oraz 17 w squasha, w których startowało łącznie czworo zawodników Legii. W kat. U-15 reprezentacja Polski z trzema legionistami w składzie osiągnęła historyczny wynik, zdobywając złoty medal! Wielkie brawa dla Mateusza Lohmanna, Anny Jakubiec oraz Nadii Budzik. W finale Polacy przegrali 0:3 z Anglikami.

Wcześniej pokonali Irlandię (3-0), Izrael (3-0), Ukrainę (2-1), Czechy (2-0) i Francję (3-0).



W rywalizacji na mistrzostwach Europy do lat 17, Polacy, z Szymonem Lohmannem w składzie zajęli ósme miejsce. Biało-czerwoni kolejno: wygrali z Turcją i Niemcami po 3-0, przegrali z Hiszpanią (1-2), pokonali Norwegię (3-0), a następnie przegrali ze Szwajcarią (1-2), Holandią (0-2) i Szkocją (1-2).



Wyniki legionistów na DME U-15:

Mateusz Lohmann - Danny Jones (Irlandia) 3-0 (11-4, 11-7, 11-1)

Nadia Budzik - Laya Sabry (Irlandia) 3-0 (11-6, 11-4, 11-8)

Mateusz Lohmann - Ido Menashe (Izrael) 3-0 (11-6, 11-5, 11-7)

Anna Jakubiec - Naomi Wiegenfeld (Izrael) 3-2 (5-11, 7-11, 13-11, 11-9, 11-4)

Mateusz Lohmann - Ivan Tymoszczuk (Ukraina) 3-0 (11-0, 11-5, 11-1)

Anna Jakubiec - Victoria Syvoplyas (Ukraina) 2-3 (11-6, 11-7, 4-11, 6-11, 7-11)

Mateusz Lohmann - Martin Jasek (Czechy) 3-1 (11-5, 11-3, 9-11, 11-4)

Anna Jakubiec - Johana Jedlickova (Czechy) 3-1 (11-4, 11-4, 5-11, 11-4)

Mateusz Lohmann - Lysandro Joneau (Francja) 3-2 (10-12, 7-11, 14-12, 11-3, 11-6)

Anna Jakubiec - Cassy Lincou (Francja) 3-2 (5-11, 11-8, 11-7, 12-14, 11-8)

Mateusz Lohmann - Jaanshere Khan (Anglia) 2-3 (9-11, 9-11, 11-9, 12-10, 6-11)

Anna Jakubiec - Phoebe Griffiths (Anglia) 1- (0-11, 11-1, 4-11, 5-11)



Wyniki legionistów na DME U-17:

Szymon Lohmann - Ferruh Dincer (Turcja) 3-0 (11-8, 11-3, 11-5)

Szymon Lohmann - Oleksii Bielikov (Niemcy) 3-2 (7-11, 11-7, 6-11, 11-6, 11-7)

Szymon Lohmann - Alberto Mateo (Hiszpania) 0-3 (7-11, 10-12, 7-11)

Szymon Lohmann - Nick Greter (Szwajcaria) 0-3 (4-11, 9-11, 4-11)

Szymon Lohmann - Quinten Van Es (Holandia) 1-3 (11-6, 10-12, 8-11, 6-11)