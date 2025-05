Karbownik ósma w PŚ w Bułgarii

W Pazardzhiku w Bułgarii odbyły się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których świetnie zaprezentowała się zawodniczka Legii, Małgorzata Karbownik . Legionistka już w półfinałach pokazała się z bardzo dobrej strony, wywalczyła awans do finału z piątego miejsca. W dzisiejszym finale zajęła wysokie ósme miejsce, z wynikiem 1417 pkt. Karbownik uzyskała trzeci najlepszy wynik w szermierce (238 pkt., 22 wygrane) oraz była druga na torze przeszkód (00:31.52s, 351 pkt.). W pływaniu zajęła dziesiątą lokatę (2:24.24 min.), a w biegu ze strzelaniem niestety (podobnie jak w kwalifikacjach i półfinałach) poszło jej wyraźnie słabiej - 17. wynik i czas 12:14.83 min. Druga z legionistek, Maja Biernacka odpadła z rywalizacji w eliminacjach - zajęła 19. miejsce w grupie B z wynikiem 1317 pkt.

