Wypożyczeni: Czyste konto Kikolskiego

Wtorek, 13 maja 2025 r. 07:59 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Kikolski i Marco Burch mieli udział w wygranej nad Pogonią Szczecin. Obaj rozegrali pełne spotkanie, a bramkarz wypożyczony do Radomiaka zachował czyste konto. Na zapleczu ekstraklasy trzech legionistów wyszło w podstawowym składzie. Igor Strzałek i jego Termalica zrobili istotny ruch w kierunku powrotu do najwyższej klasy rozgrywek. Jean Pierre-Nsame wraca po kontuzji. Napastnik Sankt Gallen zasiadł na ławce rezerwowych w przegranym spotkaniu z Winterthurem.









Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Pogonią Szczecin

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Pogonią Szczecin



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - do 83. minuty w przegranym 1-3 meczu z ŁKS Łódź. Ukarany żółtą kartką.

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - nie grał w wygranym 0-5 meczu ze Stalą Stalowa Wola

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - do 74. minuty w przegranym 0-1 meczu z Wisłą Płock

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 66. minuty w wygranym 3-1 meczu z Górnikiem Łęczna. Ukarany żółtą kartką.



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 74. minuty w przegranym 1-4 meczu z Levadiakosem



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - nie grał w przegranym 1-4 meczu z Winterthur