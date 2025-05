Żewłakow: W przyszłym tygodniu będziemy dyskutować. Trener dowie się pierwszy

- Zdobyty został Puchar Polski, natomiast uważam, że są rzeczy, które drużyna Legii Warszawa powinna mieć na wyższym poziomie. Dziś wygrał zespół, który spełnił swoją misję. Lech przyjechał do Warszawy, by wygrać i bez względu na to, czy był drużyną lepszą, czy gorszą, wraca do Poznania z trzema punktami. I to jest cała istota sprawy. - Na początku pracy pytań było dużo, ale ten miesiąc dał materiał poglądowy na pewne rzeczy, które wcześniej spędzały mi sen z powiek.... już chyba wiem, co trzeba zrobić. Nie wiem jeszcze wszystkiego, ale już trochę wyczułem tę drużynę. - Trener Legii Warszawa powinien umieć grać na trzech frontach. To jest rzecz, która przychodzi z doświadczeniem. Musisz brać udział w takim cyklu, żeby wiedzieć, jak zachować się w takim klubie, jakim jest Legia Warszawa. Oprócz tego jako drużyna chcemy grać ofensywnie, chcemy być drużyną dominującą, chcielibyśmy też, by akademia dawała szansę gry swoim piłkarzom w pierwszej drużynie. - W idealnym świecie chcielibyśmy, żeby trener było osobą, która mając ciężki moment, potrafi powiedzieć coś adekwatnego, potrafi zwrócić uwagę na na plusy swojej drużny, ale też docenić przeciwnika. Chciałbym, żeby to był człowiek, który w różnych sytuacjach potrafi być dyplomatą.

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Piotrek - 7 minut temu, *.gigainternet.pl Gdybyśmy wiedzieli kto ewentualnie zastąpi Feio decyzja byłaby łatwiejsza. A tak to możemy się cieszyć że odejdzie, a za chwilę żałować tej decyzji. Problemem jest słaba kadra piłkarzy. Szkurin z całym szacunkiem, to gość z klubu który pożegna się z ekstraklasa, Chodyna koleś z cienkiego zagłębia. Coś jak kiedyś Pich, Cholewiak. Nam potrzeba jakości, gości którzy robią różnicę na boisku. Do dzisiaj nie wypełnilismy luki po Josue. odpowiedz

Urs72 - 16 minut temu, *.t-mobile.pl Żenada i porażka od 2016 roku ....rok do roku... odpowiedz

Realista - 22 minuty temu, *.plus.pl a ja zadam inne pytanie ? co da zmiana poraz enty trenera jak od ostatnich dwóch sensownych trenerów których mieliśmy (Berg, Cherchesov z naciskiem na tego pierwszego) było kilku trenerów którzy są zmieniani praktycznie po sezonie ? dlaczego w Polsce zmienia się co rok trenera a w Anglii Pan Ferguson, Wenger potrafili być tyle lat trenerami ? w Hiszpanii Simeone tez tyle czasu ? odpowiedz

e(L)o - 27 minut temu, *.vectranet.pl faja OUT !!!!!!!!!!! odpowiedz

Michał - 57 minut temu, *.plus.pl Dalej cyrk w Legii. Potrzebujemy trenera z jajami który będzie trzymał krótko za mordy nasze gwiazdy takich jak Okuka Wójcik czy Czerczesow a nie dzieciaki typu Feio czy inne wynalazki. Na razie jesteśmy w czarnej d... jeśli chodzi o ekstraklapę. odpowiedz

Biała s - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wszystko to lipa . odpowiedz

Grzegorz Karpiński - 1 godzinę temu, *.play.pl Dla mnie ten sezon to wspólny wasz "sukces", jednych w mniejszym stopniu, innych w większym ale wszyscy jako pracownicy klubu w jakimś stopniu się do niego przyczyniliście. Nie mam pretensji. Jesteście po prostu amatorami a powinniście być profesjonalistami. Tak was dobrał Prezes a on w tym wszystkim jest najsłabszy, nie uczy się, nie wyciąga właściwych wniosków, jest po prostu klasycznym "Januszem biznesu", nic z nim więcej nie osiągniemy i dobrze by było gdyby chociaż kibice się nieco ocknęli i reagowali inaczej niż "nie poddawaj się". Szkoda czasu na kolejną reformę i kolejne "słodkie pierdzenie Pana Lebiedzia". Dla mnie, jako kibica, który był z tym klubem przed wami i będzie też długo jak już was nie będzie, za to co się stało powinniście wszyscy zacząć się pakować. odpowiedz

no to wszystko jasne - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de Michał już jaśniej nie mógł powiedzieć tego jaki powinien być trener Legii (klasa, doświadczenie, wprowadzanie wychowanków, rozwijanie tych graczy którzy są, umiejętność gry na 3 frontach)



żadnej z tych cech nie posiada GF i to chyba zamyka temat



problem będzie jak nie zatrudni trenera który to wszystko posiada



trener jest oczywiście ważny ale najlepszy nic nie osiągnie kiedy w bramce wisi ręcznik a doskonałe sytuacje są marnowane przez przez paralityków



przepis na sukces jest prosty - wyrównana, ambitna i waleczna kadra a w niej 3 kocurów robiących różnicę (np. jeden z tyłu i dwóch z przodu)



tylko na to są potrzebne pieniądze ale debil 💩który jest właścicielem im więcej zarabia na transferach i w pucharach tym ma większe długi i aby kogoś dobrego kupić to najpierw trzeba sprzedać

niestety ci co od nas kupują wyciągają najlepszych a ci co do nas to coraz bardziej jełopowatych i tak w lidze dostajemy w trąbę od kilku sezonów odpowiedz

Paliłem blanta z Żewłakowem w kiblu samolotu - 11 minut temu, *.ghnet.pl @no to wszystko jasne: wiadomo, że zatrudni. Klafurić bis albo jakis trener u21 z Niemiec. Na bank. Jak zwykle Darek nie ogarnia podstaw a wymyśla kwadratowe koła odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jana dalszym ciągu uważam że Feio musi zostać . W tym sezonie zbierał doświadczenie , w przyszłym sezonie wymagajmy. odpowiedz

PLBBOY - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Radek: 😂😂😂😂 ... 🤣🤣🤣 odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl No to wszystko jasne, Feio out. odpowiedz

kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.162.6 jeszcze jest trochę treningu przed Legią

PS literówka wdarła się w tytule powinno być trener odpowiedz

aaa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dawaj Żewłak Jana Urbana! odpowiedz

Robert60 - 1 godzinę temu, *.play.pl Wahałem się. Ale po dzisiejszym meczu z Lechem uważam, że Feio powinien odejść. I zabrać ze sobą Vinagre. odpowiedz

Gonić tego amatora razem nieudacznikiem Zielińskim - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miejmy nadzieję że Pogoni tego nieudacznika ten dziad z czołówką zdobył dwa punkty odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Rozumiem że zatrudnicie trenera z doświadczeniem,który trenował drużyny,które grają na 3 frontach,w tym europejskich pucharach. odpowiedz

TBox - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Niby nic nie powiedział, ale tylu zmian Gonzales w swoim życiu nie ogarnie. odpowiedz

Ka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czyli już po Feio odpowiedz

wwwojtecky (L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl czyli papa Gonzalo Feio! 🖐🤬 odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Ty qrwa chcesz dopiero dyskusję rozpoczynać?Ty masz już mieć kontrakt dla nowego trenera,a staremu to zakomunikować a nie pytać się czy zechce opuścić swój stolec!Normalnie drugi Zieliński,nowego trenera zacznie szukać tydzień przed obozem przygotowawczym. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Obejrzałem Michała w Canal+ i ufam chłopu.Mam nadzieję że znajdzie porządnego dobrego, zagranicznego trenera i przyszły tydzień będzie ostatnim Feio w Legii. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Michał cieszy ze chyba rozumiesz ze trzeba nowego dobrego trenera. U siebie w ryj z Rakowem , Jagielinią i Amika.

Na wyjezdzie Amika nas zdeklasowała, Raków prowadził 3:0 , 2/24 punkty z Top4.

To nie kwestia szczęścia, to gorszy mental to gorsza taktyka, to brak wyczucia i rezygnacja z Pittasa vs Szkurin.

Nie daj sie skusic Feio won. odpowiedz

faja out - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl jesli ten feio zostanie to kolejny sezon będzie taki własnie jak ten mecz dziś. A skończymy go na 8 miejscu. Żewłak nie zepsuj tego i goń farmazona !! odpowiedz

Dsk - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl To sie Feio natrenowal :D odpowiedz

Zyrardow - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Cxyli Feio out...i slusznie odpowiedz

mdem - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Ostatnie dwa zdania oznaczają pożegnanie z GF. odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.play.pl Fejo out bez dwóch zdań. Inaczej znowu nie będzie mistrzostwa odpowiedz

Sław - 1 godzinę temu, *.kalwinek.net MIODUSKI JEST PASOŻYTEM LEGII !!!! odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Sław: Jest jej rakiem toczącym od 8 lat odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.223.42 Brzmi jak pożegnanie z feio👀 odpowiedz

CZELCHAKA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl O kuwa - przemówił odpowiedz

Feio out - 1 godzinę temu, *.33.62 Feio dość upokorzeń w lidze out.

Czemu NS nie prowadzą protestu mimo braku mistrzostwa🤔 odpowiedz

Cwany Pudel z Zurychu - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Wszyscy dobrze wiemy, że go wy...lą, przyjdzie kolejny wynalazek typu trener u-21 Fc Zurych, sprzedaż kluczowych pilkarzy i męczenie buły kolejny sezon🤡 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.