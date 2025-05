Legia poza strefą medalową i bez zwycięstwa z czołówką

Domowa porażka z Lechem Poznań to stempel, potwierdzający bardzo słaby ligowym sezon w wykonaniu Legii Warszawa. "Wojskowi" stracili matematyczne szanse na zajęcie 3. miejsca w tabeli, choć do rozegrania mają jeszcze trzy spotkania. Drużynie prowadzonej przez Goncalo Feio nie udało się wygrać żadnego z 8 meczów z zespołami, które aktualnie są wyżej w tabeli.

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda strzepić ryja odpowiedz

Maras - 1 godzinę temu, *.play.pl Zajmujemy takie miejsce w lidze na jakie wskazuje tabela pierwszej piątki. I nie zaklinamy rzeczywistości. Taki mamy potencjał. Pechowo to można przegrać jeden mecz, może dwa. Zresztą zwykle ilość pechowo przegranych spotkań równa się ilości szczęśliwie wygranych. I o naszej pozycji nie zdecydowały idiotycznie stracone punkty z np. Puszczą. Gdybyśmy mieli choć remisowy bilans z tymi przed nam to byłoby 10 pkt więcej. Tylko tyle i aż tyle odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Feio pobił kilka negatywnych rekordów.

Niech bierze Vinagre, Kovacevica i won. odpowiedz

Henio - 1 godzinę temu, *.225.185 Żenada. 2 punkty zdobyte na 24 możliwe z czołówka. Brawo! 🤬 odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.223.42 No i najpiękniejsze podsumowanie statystyczne. Nie zadne xG i XD, tylko 1,61 to jest najważniejsza statystyka Legii w tym sezonie. 2,0 to okolice europejskich pucharow, 1,0 okolice spadkowicza, 1,5 to statystyka ligowego średniaka... jasno widać do czego nam obecnie najbliżej... dzięki Bogu (i feio😜) za puchar🏆 odpowiedz

kacperek - 2 godziny temu, *.play.pl Najgorszy trener Legi w 21 wieku !!! tyle w temacie !!! Nie było w histori od 2000r trenera Legii ktory by nie wygrał z kims z czolowki !!! i milal tylko 2 pkt !!! Tylko Legia odpowiedz

