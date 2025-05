Ziółkowski: Czujemy duże zdenerwowanie

Niedziela, 11 maja 2025 r. 21:25 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Mecz przebiegał według naszego planu. Przez długi czas utrzymywał się remis, bo wiedzieliśmy, jakie Lech posiada atuty i dobrze je niwelowaliśmy. Niestety, poznaniacy strzelili nam w końcu bramkę. Próbowaliśmy jeszcze gonić wynik, ale nie udało się - powiedział po porażce z Lechem Poznań obrońca Legii Warszawa, Jan Ziółkowski.









- Co czujemy po tym meczu? Nie chcę używać mocnych słów na antenie, więc powiem wkurzenie, duże zdenerwowanie. Zostawiliśmy wiele od siebie na boisku i zasłużyliśmy przynajmniej na jeden punkt. To jednak tylko gadanie, bo to Lech ostatecznie wygrał i jest nadal w walce o mistrzostwo Polski.



- Moja dyspozycja z dzisiejszego meczu nie ma znaczenia. Kiedy gram źle, to wiem, że muszę wyciągać wnioski, ale kiedy drużyna przegrywa, to nawet moja najlepsza gra się nie liczy.