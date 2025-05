Mońka: Cieszymy się, że udało nam się przetrzymać napór Legii

Niedziela, 11 maja 2025 r. 22:15 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Byliśmy bardzo dobrze nastawieni na ten mecz. Liczyliśmy na trzy punkty, bo wiedzieliśmy, jak ważne one będą. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wygrać - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa obrońca Lecha Poznań, Wojciech Mońka.









- Wiedzieliśmy, że wczoraj Jagiellonia Białystok pokonała Raków Częstochowa, jednak z dniem dzisiejszym, zaczęliśmy myśleć tylko o naszym pojedynku z Legią. Nie koncentrowaliśmy się już na tamtym wyniku, a jedynie na zwycięstwie w Warszawie, bo to było najważniejsze.



- Spotkanie było wyrównane. Zarówno my, jak i Legia, potrafiliśmy sobie w nim wyrobić przewagę. Cieszymy się jednak, że to nam udało się przetrzymać napór warszawiaków i zachować czyste konto, bo po naszym golu, Legia cały czas utrzymywała się przy piłce i atakowała. Naprawdę cieszymy się z tego, jak wyglądała nasza gra w obronie.