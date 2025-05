Rezerwy

III liga: Jagiellonia II Białystok 0-2 Legia II Warszawa

Środa, 21 maja 2025 r. 19:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 31. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok 2-0. Do przerwy było 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 25 maja o godz. 12:00 z ŁKS-em Łomża.









Jako pierwsi bramce zagrozili zawodnicy Jagiellonii. Jakub Zieliński wybił jednak piłkę uderzoną przez Pululu na rzut rożny. W 10. minucie Viktor Karolak posłał obok bramki piłkę zagraną z rzutu wolnego z prawej strony boiska. W 14. minucie zawodnicy Jagiellonii wykorzystali błąd legionistów, Hirosawa ominął Patryka Konika, uderzył z ostrego kąta, a piłka minimalnie minęła słupek bramki strzeżonej przez Jakuba Zielińskiego. W kolejnych minutach nie mogliśmy obserwować zbyt wielu ciekawych sytuacji. W 38. minucie Mateusz Możdżeń strzelił minimalnie niecelnie.



W 55. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Samuela Sarudiego, głową piłkę do siatki skierował Jakub Zbróg. 10 minut później doskonałym strzałem popisał się Maciej Saletra, który chwilę wcześniej pojawił się na boisko, ale z kolei doskonałą paradą wybił piłkę Żynel. W 89. minucie duży błąd w defensywie popełnili gospodarze, co wykorzystali legioniści, a Cyprian Pchełka posłał piłkę do pustej bramki.



III liga: Jagiellonia II Białystok 0-2 (0-0) Legia II Warszawa

0-1 - 55' Jakub Zbróg

0-2 - 89' Cyprian Pchełka



Jagiellonia II: Żynel, Pankiewicz (85' Kuczyński), Duchnowski, Retsos, Burkowski (63' Jaroszuk), E. Kozłowski, Polkowski, Hirosawa, Drygiel, Jakimiuk (70' Karpiński), P. Pululu



Legia II: 1. Jakub Zieliński, 20. Oliwier Olewiński, 5. Rafał Boczoń, 16. Patryk Konik, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi (62' 8. Maciej Saletra), 21. Jakub Zbróg (63' 29. Cyprian Pchełka), 9. Stanisław Gieroba (80' 18. Michał Kucharczyk), 7. Jakub Jędrasik (88' 2. Jakub Jendryka)



żółte kartki: Pankiewicz



