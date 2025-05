III liga: Legia II Warszawa 0-1 ŁKS Łomża

Kolejne spotkanie rozegrają 30 maja o godz. 19:45, na wyjeździe z liderem, Unią Skierniewice, która ma już zapewniony awans do II ligi. III liga: Legia II Warszawa 0-1 (0-1) ŁKS Łomża 0-1 - 24' Oliwier Olewiński (samobójcza) Legia II: 1. Jakub Zieliński - 20. Oliwier Olewiński, 17. Julien Tadrowski (81' 28. Bartosz Dembek), 16. Patryk Konik, 3. Viktor Karolak, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 15. Samuel Sarudi (57' 8. Maciej Saletra), 21. Jakub Zbróg (57' 27. Igor Skrobała), 9. Stanisław Gieroba (73' 2. Jakub Jendryka), 7. Jakub Jędrasik (46' 29. Cyprian Pchełka) ŁKS (skład wyjściowy): 1. A. Olszewski, 66. Witasik, 5. Zieleniecki, 25. Mich, 10. Karmański, 18. Bernatowicz, 70. Kosakiewicz, 17. Niewiadomski, 97. Protaziuk, 77. Sauczek, 29. Antkowiak żółte kartki: Konik, Tadrowski, Saletra, Możdżeń, Mozie (Legia II) - Niewiadomski (ŁKS) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

W meczu 32. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała w LTC z ŁKS-em Łomża 0-1. W 24. minucie goście przeprowadzili szybką kontrę. Oliwier Olewiński nie zdołał zablokować piłki, rywal minął bramkarza Legii, a próbujący ratować sytuację Olewiński skierował piłkę do własnej bramki. Na dwie kolejki przed końcem młodzi legioniści stracili szanse na zajęcie 1. miejsca w tabeli i bezpośredni awans do II ligi. Jednocześnie Legia ma 5 punktów przewagi nad trzecim ŁKS-em, więc jest bardzo blisko gry w barażach o II ligę.

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kolejne dziady odpowiedz

Ready? - 1 godzinę temu, *.play.pl jak się sypie to się sypie wszystko z panem Darkiem odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.play.pl chyba jednak nie chcą awansować - może to i dobrze, niech siedzą na tym poziomie jak nie mają ambicji odpowiedz

LL - 2 godziny temu, *.play.pl Jeszcze stracą możliwość baraży...przed nimi mecz z liderem...może pomoc z 1 drużyny by coś dała?... choć wątpię patrząc na ostatni wynik... odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Obejrzałem ten mecz rezerw i powiem krótko: bez tempa,bez zaangażowania,bez żadnego pomysłu na grę.Nikt się nie pokazał indywidualnie i szczerze mówiąc nawet nie wiem kogo z nich możnaby puścić nawet do tej pierwszoligowej Pogoni Grodzisk.Jak dwóch zawodników z tego zespołu zakotwiczy w pierwszym zespole Legii to będzie max.Nie widzę w tych chłopakach energii,chęci pokazania się.Mozie gra na stojąco,jest mało kreatywny i w zasadzie prędzej widziałbym go na pozycji 6 a nie 8.Ogolnie słabizna i zasłużona przegrana. odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oni jeszcze mogą miejsce barażowe stracić! odpowiedz

