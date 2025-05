Kroczek: Będziemy mocno zdeterminowani, żeby wygrać

Piątek, 16 maja 2025 r. 14:22 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Staramy się zrobić wszystko jak najlepiej, chcemy być jak najwyżej w lidze. Wychodzimy na boisko z nastawieniem zwycięstwa, najsilniejszym składem. To jest dla nas ważne, żeby zakończyć sezon w pozytywny sposób. Spuszczenie teraz z tonu byłoby nieprofesjonalne. Oczywiście, nie mamy 100% komfortu w sytuacji, gdy wiemy, że po sezonie odejdę z kluby. Wszystko jednak zweryfikuje boisko - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener Cracovii, Dawid Kroczek.









- Możemy się spodziewać najsilniejszego składu. Wyjdziemy na boisko, żeby wygrać. Czujemy niedosyt, ta runda wiosenna nie była dobra w naszym wykonaniu, wiemy że stać nas na więcej.



- Docelowo Legia przez ostatni rok zrobiła krok do przodu. Widzieliśmy, jak grała w europejskich pucharach, dokąd doszła, zdobyła Puchar Polski. Dużo skuteczności ze strony trenera Goncalo Feio, myślę, że zespół się rozwinął. Przyjadą do nas wykartkowani, ale Legia to Legia, ma szeroką ławkę i radzenie sobie z takimi momentami to dla niej nie nowość. Mają wysokiej jakości zawodników, ale my też mamy piłkarzy, którzy wiedzą co robić i będziemy mocno zdeterminowani, żeby wygrać.