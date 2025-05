Boks

PLB: Bilety na mecz Legii z CKB Potężnie Ciechocinek

Środa, 14 maja 2025 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 25 maja o godzinie 18:00 w hali OSiR Bemowo odbędzie się mecz Polskiej Ligi Boksu pomiędzy Klubem Bokserskim Legia Warszawa i CKB Potężnie Ciechocinek, w barwach którego walczą głównie zawodnicy Skorpiona Szczecin. Wśród nich olimpijczyk z Paryża, Mateusz Bereźnicki. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ.



Wejściówki sprzedawane będą w promocyjnych cenach do 16 maja włącznie. Wtedy za bilety na trybuny zapłacimy: 20 zł (ulgowy), 40 zł (normalny), 90 zł (rodzinny 2+1), 110 zł (rodzinny 2+2), a za bilet grupowy (10 osób) - 300 zł. Miejsca na płycie, siedzące, nienumerowane kosztują 100 zł, a wejściówki VIP (kanapa/stolik) to koszt 300 złotych.



W drugiej turze sprzedaży, od 17 do 24 maja, bilety kosztować będą: 30 zł (ulgowy), 50 zł (normalny), 110 zł (rodzinny 2+1), 130 zł (rodzinny 2+2).



Bilety również do nabycia w recepcji naszego klubu: ul. Jerzego Waldorffa 31. Kontakt telefoniczny: 22 487 80 83 lub mailowy: recepcja.legiaboks@op.pl



Legia po trzech kolejkach jest liderem Polskiej Ligi Boksu z kompletem zwycięstw. Zachęcamy do wspierania naszej bokserskiej drużyny!



Termin meczu: niedziela, 25 maja 2025 r., g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

