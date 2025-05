Żeglarstwo

Legioniści z kwalifikacjami na ME i MŚ w kl. Optimist

Poniedziałek, 12 maja 2025 r. 13:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy żeglarskiej Legii wzięli udział w czterodniowych zawodach Pucharu YKP Gdynia, które były drugą i zarazem ostatnią eliminacją do mistrzostw Europy w klasie Optimist. Puchar YKP Gdynia zdobył Maks Abroziak, drugi był Stanisław Manecki, szósty Jan Pietuszko, zaś ósmy - Milan Puskar.



Dalsze miejsca zajęli: 10. Bianka Kulik-Kowalik, 19. Piotr Kowalewski, 27. Klara Krzywicka, 66. Helena Kisiel, 79. Stanisław Jachymczyk, 92. Chrystian Friedrich, 113. Stanisław Grzonkowski.



W rankingu najlepiej wypadł Stanisław Manecki, który wygrał kwalifikacje. Czwarta była Bianka, piąty Milan - te osoby zapewniły sobie kwalifikację na Mistrzostwa Europy, które pod koniec maja odbędą się w tureckim Cesme. Ostatecznie na ME w Turcji wystartują Stanisław Manecki i Bianka Kulik-Kowalik, zaś Milan Puskar uda się na Mistrzostwa Świata do Dziwnowa.