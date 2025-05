Koszykówka

Zapowiedź 1. meczu ćwierćfinału play-off z Górnikiem Wałbrzych

Wtorek, 13 maja 2025 r. 14:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com/ Legiakosz.com

W środę na Bemowie koszykarze Legii rozpoczną najważniejszy etap rozgrywek 2024/25 - rywalizację w play-off. W pierwszej rundzie czeka nas walka o awans do półfinału z Górnikiem Wałbrzych - beniaminkiem Orlen Basket Ligi, który w lutym sprawił olbrzymią niespodziankę, zdobywając w Sosnowcu Puchar Polski. Także w rozgrywkach ligowych, wałbrzyszanie radzili sobie bardzo dobrze, przez większość sezonu, plasując się na miejscach w najlepszej czwórce.



Na przełomie marca i kwietnia wydawało się, że zespół dotknął kryzys - wtedy doznali czterech kolejnych porażek i mieli 6 przegranych w siedmiu kolejnych meczach. W klubie nie było gwałtownych ruchów i trener Adamek - wydaje się zdołał wyciągnąć zespół z kryzysu, bowiem Górnik sezon zasadniczy zakończył czterema kolejnymi wygranymi - z Treflem, GTK, Arką i Śląskiem. Szczególnie ten ostatni, wyjazdowy mecz derbowy, miał duże znaczenie dla obu zespołów. Wałbrzyszanie wygrywając ze Śląskiem zapewnili sobie miejsce piąte po sezonie zasadniczym. Legia po wygranej w Szczecinie mogła skończyć na miejscu trzecim, ale w końcówce meczu we Włocławku, Anwil przegrał ze Startem, co sprawiło, że podopieczni Heiko Rannuli sezon zasadniczy zakończyli ostatecznie na czwartej pozycji. Rywzalizacja o awans do półfinału toczyć się będzie do trzech wygranych, a dwa pierwsze spotkania rozegrane zostaną w hali na Bemowie. Rywalem Legii lub Górnika w półfinale będzie Anwil Włocławek lub Twarde Pierniki Toruń.









Legia zmierzy się z Górnikiem już po raz czwarty w obecnym sezonie. Przypomnijmy, że w sezonie zasadniczym w hali na Bemowie górą byli gracze Górnika (+10), kilka tygodni później w ćwierćfinale Pucharu Polski w Sosnowcu, ekipa z Dolnego Śląska wygrała jednym punktem, a rzutu na zwycięstwo nie trafił wtedy Andrzej Pluta. Z kolei w niedawnym, kwietniowym meczu w Wałbrzychu, legioniści zwyciężyli 79:72. Wspomniany Andrzej Pluta w ostatnich spotkaniach pokazuje bardzo wysoką dyspozycję, a jego rzuty w kilku meczach były kluczowe. Tak było choćby w rywalizacji ze Stalą Ostrów, czy ostatnim meczu z Kingiem, w którym Pluta trafił trzy trójki w końcówce spotkania, w tym jedną kluczową - z bardzo trudnej pozycji.



Wraz z klubem z Wałbrzycha na Bemowo przyjedzie były kapitan koszykarskiej Legii, Darek Wyka, a także dwaj inni byli gracze naszego klubu - Grzegorz Kulka oraz Janis Berzins. Wyka w tym sezonie jest bardzo ważną postacią w Górniku - zdobywa średnio 10.2 pkt., często rzuca z dystansu (35.3% za 3), notuje ponadto 7.5 zb. i 0.9 bloku na mecz. Jego rola jest nieporównywalnie większa od tej, którą w ostatnim sezonie pełnił w Legii. Kulka z kolei w ciągu 21.5 min. zdobywa 6.6 pkt. oraz 3.3 zbiórki. Berzins jest zdecydowanie bardziej wykorzystywany w defensywie, ale i on w ostatnich meczach potrafił błysnąć w ataku, zdobywając m.in. 18 punktów przeciwko Treflowi (plus 9 zbiórek) oraz 13 przeciwko Śląskowi (+5 zb.).



Najlepszym strzelcem zespołu jest jego rozgrywający, Alterique Gilbert (śr. 13.9 pkt. i 4.5 as. na mecz), który w dwóch ostatnich kolejkach pauzował z powodu urazu. Na całą serię z Legią będzie jednak gotowy do gry. Bardzo ważne role odgrywają także rzucający Toddrick Gotcher (śr. 13.7 pkt.) oraz niski skrzydłowy Ikeon Smith (śr. 12.7 pkt.). W strefie podkoszowej Górnika wymiennie z Wyką gra Joshua Patton (śr. 18 min., 7.7 pkt., 4.5 zb.), który nie rzuca z dystansu. Trener Adamek, który przez cały sezon nie dokonał zmian w składzie swojego zespołu, ma do dyspozycji także Macieja Bojanowskiego (23 min., 6.2 pkt.), Kacpra Marchewkę (14 min., 3.5 pkt.), Aleksandra Wiśniewskiego (13 min., 3.1 pkt.) i Krzysztofa Jakóbczyka (3.5 min., 1.3 pkt.).



Górnik na wyjazdach wygrał w tym sezonie 8 razy i poniósł 7 porażek. Legioniści na własnym parkiecie spisują się gorzej niż w obcych halach - w lidze mają bilans 7-8, zaś biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (w tym ENBL): 10-10. Wydaje się, że pomogła ostra reprymenda i długa rozmowa po przegranym meczu z GTK Gliwice, który miał miejsce kilka dni po wygranej legionistów w Wałbrzychu. Ostatni mecz domowy - ze Śląskiem - wygrali bardzo pewnie, grając na odpowiednim poziomie koncentracji i zaangażowania od pierwszej minuty. Warszawska ekipa ma na swoim koncie trzy kolejne wygrane i mamy nadzieję, że do rywalizacji z Górnikiem przystąpi tak, by wykorzystać przewagę parkietu i wygrać oba mecze przed własną publicznością. Trener Rannula, podobnie zresztą jak w Szczecinie - będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich graczy, nie licząc oczywiście Wieluńskiego i Maciejewskiego, których na parkiecie w tym sezonie już nie zobaczymy. Onu i Sykes są już w pełni gotowi do walki o najwyższe cele. Przed meczem Kameron McGusty otrzyma wyróżnienie - zawodnik został wybrany MVP sezonu zasadniczego, ze średnią blisko 20 pkt. na mecz. Liczymy, że nasz czołowy zawodnik swoją wysoką dyspozycję utrzyma do końca obecnych rozgrywek.



Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:15 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Bilety kupować można TUTAJ, a także w dniu meczu w kasach biletowych przy wejściu do hali od godziny 18:00. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV. Tak jak zwykle, pod główną tablicą wyników działać będzie legijny kącik dziecięcy, który prowadzić będą świetne animatorki. Tuż obok znajduje się sklepik klubowy, w którym można nabyć nasze koszulki, szaliki i inne pamiątki. W przerwie spotkania będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO - do wygrania będą 3 tysiące złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,1 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,3%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 576 (śr. 19,9), Andrzej Pluta 357 (11,9), Michał Kolenda 312 (10,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

17.04.2025 Górnik Wałbrzych 72:79 Legia Warszawa

13.02.2025 Górnik Wałbrzych 73:72 Legia Warszawa (ćwierćfinał PP, w Sosnowcu)

20.12.2024 Legia Warszawa 81:91 Górnik Wałbrzych

1999/2000 Legia Warszawa 88:63 Roto Górnik Wałbrzych (I liga)

1999/2000 Roto Górnik Wałbrzych 63:73 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 JKKS Górnik Wałbrzych 74:82 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 Legia Warszawa 74:65 JKKS Górnik Wałbrzych (I liga)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 95:85 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 79:82 KS Górnik Wałbrzych (PLK)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 97:77 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 77:63 KS Górnik Wałbrzych (PLK)



GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 18-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,3 / 77,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,1%



Skład: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Ikeon Smith, Krzysztof Jakóbczyk, Kacper Marchewka (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Maciej Bojanowski (skrzydłowi), Joshua Patton, Dariusz Wyka, Piotr Niedźwiedzki (środkowi).

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Čarapić



Najwięcej punktów: Alterique Gilbert 388 (śr. 13.9), Toddrick Gotcher 410 (13.7), Ikeon Smith 355 (12.7), Dariusz Wyka 296 (10.2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Dariusz Wyka.



Wyniki: King (d, 72:82), MKS (w, 74:79), Start (w, 84:93), Zastal (d, 62:56), Dziki (w, 68:92), Czarni (d, 66:64), Spójnia (w, 81:80), Stal (w, 80:70), Anwil (w, 91:60), Twarde Pierniki (d, 77:63), Legia (w, 81:91), Trefl (w, 100:85), GTK (d, 70:63), Arka (w, 74:88), Śląsk (d, 77:60), King (w, 90:81), MKS (d, 87:77), Start (d, 87:72), Zastal (w, 70:74), Dziki (d, 63:82), Czarni (w, 76:62), Spójnia (d, 89:68), Stal (d, 104:108), Anwil (d, 71:75), Twarde Pierniki (w, 102:85), Legia (d, 72:79), Trefl (d, 83:75), GTK (w, 79:95), Arka (d, 84:63), Śląsk (w, 74:80).

PP: Legia (73:72), Start (88:60), King (80:78).



Termin meczu: środa, 14 maja 2025 roku, g. 20:15

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski