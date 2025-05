Na miejscach dających możliwość gry w barażach plasują się Wisła Płock, Miedź Legnica, Wisła Kraków i Polonia Warszawa. Wcześniej awans do Ekstraklasy zapewniła sobie Arka Gdynia.

Po trzech sezonach nieobecności Bruk-Bet Termalica Nieciecza wraca do Ekstraklasy. W sezonie 2021/22 klub z Niecieczy zajął 16. miejsce i pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. W obecnym sezonie Bruk-Bet zajął 2. miejsce w tabeli 1. ligi i zapewnił sobie bezpośredni awans do Ekstraklasy.

Wolfik - 31 minut temu, *.ghnet.pl Bardzo ładny stadion wybudowany z prywatnych pieniędzy Witkowskich. Klub również prywatny, nie drenuje miejskich budżetów czy spółek Skarbu państwa. A że w polu kukurydzy? Taki klimat 🙂. odpowiedz

Rafał - 44 minuty temu, *.play.pl Szkoda!! odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nieciecza nasz koszmar powraca odpowiedz

Kostek_Brukowy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pogromcy Legii wracają -6 pkt na start. odpowiedz

Kapusta - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Bez sensu. Szkoda miejsca w lidze dla nich odpowiedz

antyberg - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Kapusta: Zasłużyli to awansowali, dziękuje dobranoc. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kapusta: dlaczego? Skoro wywalczyli awans na boisku, znaczy jak najbardziej z sensem. A że trochę folkloru jeszcze nikomu nie zaszkodziło, więc cóż? Sorry, nam zaszkodziło. I może w końcu tam wygramy. odpowiedz

Wolfik - 29 minut temu, *.ghnet.pl @Kapusta: Bez sensu jest utrzymywanie na siłę tworów karmionych przez państwowe spółki lub miasta. Jedna taka patologia właśnie spadła, szkoda że nie więcej. odpowiedz

