Kontrakt Kacpra Tobiasza z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. W tym sezonie bramkarz zagrał w 30 meczach, w których zanotował 11 czystych kont, a w sumie wystąpił w 100 spotkaniach z eLką na piersi.

Woj - 14 minut temu, *.jmdi.pl Szanse oceniam 50/50. Tobiasz chce, Celta nie. odpowiedz

(L)ookson - 17 minut temu, *.play.pl Jeśli dojdzie do skutku to skorzysta Legia i sam zawodnik. odpowiedz

Juri - 47 minut temu, *.inetia.pl Dają konkretne pieniądze to sprzedać.

Hiszpania fajne miejsce do życia i rozwoju piłkarza. odpowiedz

tobiasz out - 55 minut temu, *.play-internet.pl i udało się pajacyka wypromować xD niech biorą , jeszcze im Szkurina dorzucić w pakiecie odpowiedz

Kacperus - 1 godzinę temu, *.net.pl Podobno Psg i Real też dzwonił… Małe szanse że go Legia zatrzyma. Manchester City tez podpytywał bo ma na bramkarza przeznaczyć 20 mln funtów… za takie kwoty nie zatrzymamy tak dobrego bramkarza który jest w szczytowej formie. Nie widziałem ostatnio lepszego bramkarza który tak wyrasta poziomem ponad polską ligę. No nic się nie poradzi jak taka perełka się trafi to za taką kasę 20 mln euro czy funtów pozostaje nam ostatecznie sprzedać ten wielki talent. odpowiedz

Falenica - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ooooooooooo to ten Tobiasz chyba musi być dobry, traci bardzo mało bramek i nie wypuszcza piłki z rąk w prostych sytuacjach🤔 Nie powiem podjarałem się tym niusem o Celcie🤩 odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Dobrze. Oby transfer doszedł do skutku i na dobrych warunkach dla naszego klub. Potrzebujemy bramkarza który potrafi grać nogami i który potrafi lepiej wprowadzić piłkę w grę. No i musi być konsekwentny w bramce… odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech biorą! Za darmo nawet odpowiedz

Kasia - 1 godzinę temu, *.135.153 @Dariusz: nie za darmo . Dopłacić ! odpowiedz

Twardy Wola - 1 godzinę temu, *.play.pl Ta stary numer z rekawica ;) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie chce.... odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak jest. I pewnie jeszcze Barca i real odpowiedz

