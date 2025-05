I liga: LZS Stare Oborzyska 1-6 Legionistki. Pietrzak kończy karierę

W przedostatnim meczu I-ligowych rozgrywek, Legionistki pokonały na wyjeździe LZS Stare Oborzyska 6-1, strzelając wszystkich sześć bramek w drugiej części spotkania. Był to jednocześnie ostatni występ w barwach Legii w wykonaniu czołowej zawodniczki - Amandy Pietrzak , która w niedzielę zdobyła jedną z bramek. Legionistki zajmuą 3. miejsce w tabeli z 39. punktami na koncie. W ostatniej kolejce, za dwa tygodnie Legionistki zagrają z Polonią Środa Wielkopolska. I liga: LZS Stare Oborzyska 1-6 (1-0) Legionistki Warszawa 1-0 35 min. Sabina Napieracka 1-1 48 min. Marianna Litwiniec 1-2 56 min. Amanda Pietrzak 1-3 72 min. Marta Kazanecka 1-4 Courtney Butlion 1-5 85 min. Amelia Skowrońska 1-6 Natalia Nestorowicz

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.