Wyniki 33. kolejki Ekstraklasy. Legia zakończy na 5. miejscu

Wolfik - 18.05.2025 / 19:32, *.ghnet.pl W Katowicach może i było nieco emocji ale koniec końców wszystko zgodnie z przewidywaniami. Jak zagra Piast? Pytanie retoryczne. odpowiedz

Marcel - 18.05.2025 / 17:50, *.orange.pl Jednym słowem wstyd😡 odpowiedz

peru123 - 18.05.2025 / 13:34, *.orange.pl Feio out, finisz, niech się uczy gdzie indziej, Miodek i Zielu kolejne wtopy, nadzieja umiera ostatnia, tu jej już nie ma. odpowiedz

Olomanolo - 18.05.2025 / 09:56, *.play.pl Po wynikach widać że wszyscy grają pod łacha ....ehhhh odpowiedz

Biała si - 18.05.2025 / 14:32, *.t-mobile.pl @Olomanolo: Drukujemy ,drukujemy ,,ewidentne to widać ,wydaje się ? odpowiedz

L - 18.05.2025 / 20:56, *.ghnet.pl @Olomanolo: niech sie Rakow martwi. Lech dal im 100 szans, zeby nie zmarnowali a oni i tak zmarnowali. odpowiedz

SEBO(L) - 17.05.2025 / 02:27, *.ghnet.pl No to jeszcze tylko dwa ostatnie sparingi na przegląd kadr, i drużyna rozjedzie otrzyma swój ulubiony, wolny czas po ciężkim sezonie.



Sezon okraszony dwoma trofeami w krajowej rywalizacji:

- Pucharem Polski

- i tytułem Mistrza Polski wśród średniaków, środka tabeli, uratowanych przed spadkiem, i

spadkowiczów. Serdeczne gratulacje! 🏅



Niestety tak chaotycznie zbudowana kadra z różnych przypadkowiczów z całego świata była za słaba na 4 cztery ekipy przed nami, w tym biedującą Pogoń (w okresie przed zmianą właściciela), i zajechaną pierwszym takim pucharowym sezonem Jagą...👏👏🤝



CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE !! odpowiedz

Wycior - 18.05.2025 / 01:49, *.vectranet.pl @SEBO(L): Jeszcze rezerwy mają szansę na awans i Mazowiecki PP! Jacy decydenci takie sukcesy… odpowiedz

Wolfik - 16.05.2025 / 10:56, *.ghnet.pl Nie przewiduję żadnych problemów z zdobyciu kompletu punktów przez Lech w Katowicach. Natomiast w Kielcach może być różnie. Papszuny zmaściły sprawę w zeszłym tygodniu wręcz koncertowo.

Resztę spotkań można potraktować jako mecze sparingowe. odpowiedz

R. - 16.05.2025 / 14:27, *.ghnet.pl @Wolfik: Jeszcze ostatnie miejsce w pucharach, Jegiellonia vs Pogoń będzie walka. Na dole jeszcze niektórzy liczą na licencję (a w zasadzie brak) Lechii, ale to raczej marne szanse. Szukając na siłę - Kallman w meczu z nami. Oni chyba nie ogłosili że przedłużyli z nim kontrakt, nikt też nie ogłosił że go pozyskał. Także mecze dla koneserów piłkarskich, ale jak ktoś chce to coś tam dla siebie znajdzie. odpowiedz

Arek - 17.05.2025 / 22:59, *.tpnet.pl @R.: ale ogłosili, że nie przedłużą. odpowiedz

