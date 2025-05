Medale legionistów w PŚ w Warszawie

Na Torwarze odbyły się zawody Pucharu Świata w boksie, w ramach memoriału Feliksa Stamma, w których wzięło udział kilku pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia. Najlepiej z nich wypadł Jakub Straszewski , który w kat. -85kg pewnie pokonał Anglika Teagna Scotta, a w finale przegrał z Uzbekiem, Akmajlonem Isroilovem przez RSC w II rundzie (1:38 min.). Brąz w kat. -65kg zdobył Bartłomiej Rośkowicz , który w półfinale musiał uznać wyższość Bułgara, Viktorio Ilieva. Nikodem Pawlik (kat. -55kg) wygrał na początek walkę z Turkiem, ale w walce o strefę medalową przegrał z Bilguunsaikhanem Kharkhuu z Mongolii. Jakub Sulęcki (kat. -65kg) nie dał rady Włochowi, Gianluigiemu Malandze. Ponadto w zawodach startowali zawodnicy, którzy reprezentują barwy Legii w Polskiej Lidze Boksu - Adam Tutak i Alexey Sevostyanov zmierzyli się w finale kategorii do 90 kilogramów, a walkę jednogłośnie na punkty wygrał Alexey. Rami Kiwan dotarł do finału kat. -75kg, w którym zmierzył się z Fazliddinem Erkinboevem, przegrywając na punkty. Ponadto startowali Nikodem Kozak (-80kg) oraz Oskar Kopera (kat. +90kg). Wyniki legionistów: kat. -55kg: 1/8 finału: Nikolas Pawlik - Semith Gumus (Turcja) 4-1 1/4 finału: Nikolas Pawlik - Bilguunsaikhan Kharkhuu (Mongolia) 0-5 kat. -65kg: 1/8 finału: Jakub Sulęcki - Gianluigi Malanga (Włochy) 0-5 1/8 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Milwyn Lloyd (Walia) 3-2 1/4 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Gianluigi Malanga (Włochy) 5-0 1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Viktorio Iliev (Bułgaria) 0-5 kat. -75kg: 1/8 finału: Rami Kiwan (Bułgaria) - Orlando Holley-Sotomi (Walia) 5-0 1/4 finału: Rami Kiwan - Michał Jarliński (Polska) 5-0 1/2 finału: Rami Kiwan - Mateusz Urban (Polska) 5-0 Finał: Rami Kiwan - Fazliddin Erkinboev (Uzbekistan) 0-5 kat. -80kg: 1/4 finału: Nikodem Kozak - Javokhir Ummataliev (Uzbekistan) 0-5 kat. -85kg: 1/2 finału: Jakub Straszewski - Teagn Stott (Anglia) 4-1 Finał: Jakub Straszewski - Akmajlon Isroilov (Uzbekistan) RSC R2 kat. -90kg: 1/4 finału: Alexey Sevostyanov - Emrah Yasar (Turcja) 3-2 1/2 finału: Alexey Sevostyanov - Connor Williams (Walia) 5-0 Finał: Alexey Sevostyanov - Adam Tutak (Polska) 5-0 1/2 finału: Adam Tutak - Tyron Amo (Niemcy) 4-1 Finał: Adam Tutak - Alexey Sevostyanov 0-5 kat. +90kg: 1/4 finału: Oskar Kopera - Jakhongir Zikirov (Uzbekistan) RSC2

