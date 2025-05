Z obozu rywala

Widzew przed meczem z Legią. Nadzieja na odbudowę

Środa, 14 maja 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa rozegra zaległe spotkanie ligowe z Widzewem Łódź, przełożone z powodu uczestnictwa w finale Pucharu Polski. Dla łódzkiego klubu obecny sezon jest nieudany, a mimo zmiany trenera, przez długi czas nie było widać w nim perspektyw do długofalowej poprawy. Te mogą się jednak pojawić, a Widzew dzięki zmianom właścicielskim ma szanse na powrót do lat świetności. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala warszawskiego zespołu.