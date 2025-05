Goncalo Feio odchodzi z Legii!

W bieżącym sezonie zdobył Puchar Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W Ekstraklasie znalazł się poza podium – 5. miejsce. Obecny kontrakt Goncalo Feio wygasał wraz z końcem tego sezonu, a Legia nie skorzystała wcześniej z opcji jego przedłużenia. Strony długo nie podejmowały rozmów, aż do ubiegłego tygodnia. Klub przedstawił szkoleniowcowi nową umowę, ale Portugalczyk nie przekonany do niektórych zapisów (nie chodziło o kwestie finansowe) i dziś poinformowano o rozstaniu.

W Legii Warszawa zapadła najważniejsza decyzja – w przyszłym sezonie Goncalo Feio nie będzie trenerem stołecznej drużyny. Portugalczyk do tej pory prowadził Legię w 62 meczach. Bilans to 35 zwycięstw (57%), 12 remisów (19%) i 15 porażek (24%). Daje to średnią 1,89 punktu na mecz. Bilans bramek to 123-72, czyli 1,98 strzelonego gola na mecz i 1,16 straconego.

Obcy - 18 minut temu, *.t-mobile.pl I dobrze. Z tej mąki nie byłoby chleba. Za dużo było kwasów. Fejo trochę przelicytował. Niech zbawia innych. odpowiedz

Baltazar Gompka - 19 minut temu, *.play-internet.pl Won odpowiedz

Zjednoczony Front Gaśnicowy - 20 minut temu, *.centertel.pl czyli teraz...SZPILEWSKI? odpowiedz

Kibic od 1977 - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Chciał chyba Lewandowskiego ,a tu nie. odpowiedz

Szymon - 21 minut temu, *.t-mobile.pl A może pudel ma licencję pro i on sam osobiście zasiądzie za sterami jak pierwszy i jedyny trenerio, jak amatorka to amatorka PO CAŁOŚCI😜 odpowiedz

Kowal - 25 minut temu, *.tpnet.pl Gość najwyraźniej pomylił Łazienkowską z Old Trafford, bo zachowywał się jakby był drugim Fergusonem, tylko zapomniał, że trzeba coś najpierw wygrać, żeby rościć sobie takie prawo. Arogancja, chaos w grze, brak pomysłu na drużynę i wieczne zwalanie winy na wszystkich dookoła – tak wyglądał jego „styl”. Legia to nie eksperymentalne laboratorium dla trenerów bez pokory i wyników. Czas na trenera z prawdziwego zdarzenia, a nie na kogoś, kto myśli, że konferencje prasowe wygrają mu mecze. odpowiedz

Michał BB - 32 minuty temu, *.com.pl Bardzo zła informacja. Zrobił dobry wynik biorąc pod uwagę kadrę i warunki, w jakich pracował.

Ciekawe kto go zastąpi, jeśli ktoś na poziomie Urbana lub Magiery to, przy szacunku dla tych ludzi, będzie dramat… Wierzę, że Żewłakow do tego nie dopuści odpowiedz

Sebek - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Super decyzja

Tego gościa wgl nie powinno być w tym klubie odpowiedz

Borsalino - 37 minut temu, *.orange.pl Kurcze w niedzielne popołudnie ?

Mam mieszane odczucia zarówno co do całego sezonu , do postawy Fejo gdy zaklinał rzeczywistość twierdziąc, że pomimo porażki graliśmy lepiej lecz mam także nieodparte wrażenie, iż to w 50% było jego winą. Odsunięto w cień Zielińskiego , gdy zawalił po całości a co miało bezpośredni wpływ na jakość kadry na miniony sezon, więc czy Fejo zrobił za mało mając Guala, Kuna, Chodynę, Barcię, Szkurina i Kobylaka, wątpię.

Nie bronię Fejo lecz jeśli klub ma wymagania co do wyników, a Fejo zażądał wzmocnień na kolejny sezon i wzięcie odpowiedzialności za sztab, to przepraszam ale o co chodzi ? Czy kolejny trener , dobry trener przypadkiem nie będzie oczekiwał wzmocnień i nie sprowadzi swoich ludzi do sztabu ?

Decyzja zapadła, kurz opadł, więc czekam na ciąg dalszy ruchów Bobića i Żewłaka. Obawiam się jednak, że będzie kadra lepiona na trytytkę, za małe pieniądze czyli czekanie na ostatnie dni okna a trener od Bobića będzie udawał że jest super końca 1 rundy, gdy nie będzie już super😂. Taki mamy klimat i nie sądzę że cooś się zmieni.

Dziękuję trenerze i powodzenia zapewne w poważniejszym klubie🖐 odpowiedz

Luk - 37 minut temu, *.mm.pl I bardzo dobrze Nara bajerancie !!! odpowiedz

faja out - 38 minut temu, *.play-internet.pl BARDZO DOBRA WIADOMOŚĆ :))) odpowiedz

19hemp16 - 41 minut temu, *.play-internet.pl No i teraz zobaczymy jakiego trenera tutaj będziemy mieć i czym się popisze nasz amatorski zarząd. Ja niestety obstawiam że za rok spotkamy się w tym samym albo gorszym miejscu. odpowiedz

MarioL - 41 minut temu, *.wanadoo.fr Tylko żeby znowu nie wybrali uczniów,miernot,polskiej myśli szkoleniowej,nieudaczników,słabych trenerów,bo takich mamy już od kilkunastu lat. odpowiedz

Wwa - 42 minuty temu, *.orange.pl Bardzo dobrze odpowiedz

Karo(L)M - 44 minuty temu, *.timplus.net Dziękujemy trenerze Goncalo oraz powodzenia w dalszej karierze. Był pan bardzo dobrym trenerem, który osiągnął dużo więcej niż potencjał tej kadry 👏👏👏.

Wielka szkoda że musi odejść😢 odpowiedz

kubaurs - 49 minut temu, *.play.pl no i slusznie. gosc ma swietne papiery na asystenta/analityka, ale - na razie - nie na 1. trenera. odpowiedz

Po(L)ubiony - 44 minuty temu, *.vectranet.pl @kubaurs: Papiery ma, ale niestety, są one koloru żółtego. odpowiedz

NaSpokojnie - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Po wygranym pucharze byłem za tym żeby został ale ostatnie mecze przekonały mnie że lepiej jakby odszedł. Dodatkowo za mocno mu urosło ego, miałem wrażenie że za bardzo chce rządzić klubem zajmując tylko 5 miejsce w lidze i przegrywając większość meczów z Top 4. Nie wiem kto teraz będzie ale żegnam bez żalu... odpowiedz

RT&DT - 53 minuty temu, *.vectranet.pl niekoniecznie dobrze zacznie się nowy sezon w gdańsku i warszawie.

to możemy wam obiecać 🖐 odpowiedz

Nareszcie - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie dało się na to patrzeć… Szkoda ,że tak pozno odpowiedz

Iggy - 53 minuty temu, *.plus.pl Obyśmy nie żałowali 😐 odpowiedz

elmario - 56 minut temu, *.02.net Dziękuję trenerze Goncalo 👏 i powodzenia w dalszej karierze.

A wy jeszcze szybko za nim zatęsknicie... odpowiedz

Juri - 56 minut temu, *.inetia.pl Dziękuję za puchar Polski i wspaniałe,niezapomniane mecze w lidze konferencji.

Zdróweczka życzę i powodzenia w życzę. odpowiedz

dalej słuchajcie wylokowanego przygłupa - 58 minut temu, *.vodafone-ip.de teraz znajdą trenerskiego szkuryna po kilku miesiącach odpowiedz

Yyy miękką faję - 58 minut temu, *.play-internet.pl Wypppppp teraz nieudacznika zielinskiego odpowiedz

genezas - 58 minut temu, *.inetia.pl Wreszcie dobra wiadomość tego dnia - Dość już miałem oglądania tej tandety na boiskach ligowych.

Feio nie potrafił rozegrać meczu taktycznie - a wiele meczy można wygrać słabszym składem ale dobrą taktyką... odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 59 minut temu, *.inetia.pl Ok, poproszę powrót Jacka Magiery, który za pierwszym razem był bez uzasadnienia zwolniony! odpowiedz

Adam - 48 minut temu, *.play.pl @Kibel trzaskowskiego: Mamy bohatera, to nasz Jacek Magiera! Spuścił z ligi malinowe nosy i dlatego na razie dosyć! odpowiedz

MarioL - 47 minut temu, *.wanadoo.fr @Kibel trzaskowskiego: Tego nieudacznika przez którego Śląsk spadł.To jest słaby trener i on już pewnego poziomu nie przeskoczy. odpowiedz

Tymon - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @Kibel trzaskowskiego: tylko Magiera miał paczkę o jakiej dzisiaj możemy pomarzyć odpowiedz

Gimbi - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Kibel trzaskowskiego: Żadnego Magiery (notoryczna gra w poprzek boiska, bez strzałów na bramkę), żadnego Michniewicza "czeka nas kolejny ciężki mecz") odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i co to da? Jak przyjdzie nowy trener, to obecni zawodnicy będą lepiej grać ? Nie trenera trzeba zmieniać, tylko zawodników na lepszych. odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.play.pl Dramat,klub mem i tyle odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 git !!! teraz jeszcze wywalic cieniasow i mozna budowac konkretny zespol. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Jak dla mnie to Feio był niewygodny, bo upominał się o swoje i Mioduskiemu nie pasował. To tak jak w pracy, pracownik upomina się o swoje. Zresztą, podejrzewam że przyjdzie jakiś na zasadzie tak jest i morda w kubeł. Kibice weźcie sprawy w swoje ręce. odpowiedz

Lao - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Bez choćby odrobiny żalu. Nigdy więcej stażystów, praktykantów, bajerantów w Legii!! odpowiedz

Hahahhahaha - 1 godzinę temu, *.play.pl @F.: to teraz czekamy na Vuko i kolejny z rzędu rok tego cyrku. A wy kupujta karnety. odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.orange.pl Właściciele Rakowa (X-KOM), Lecha (Amica) to dobrze prosperujące przedsiębiorstwa prowadzące kluby , których są właścicielami, tak jak należy prowadzić firmę. Właściciel Legii to spekulant uczący się businesu u Kulczyka odpowiedz

dave - 57 minut temu, *.play.pl @Piotr: A ile tych sukcesów ma Lech? Tak samo nieudolnie prowadzą klub jak i Mioduski Legię. odpowiedz

Peter - 24 minuty temu, *.vectranet.pl @dave: W ciągu 4 ostatnich lat 2 tytuły MP. Legia pod wodzą Mioduskiego: okrągłe zero! odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i git. odpowiedz

Betty - 1 godzinę temu, *.play.pl Szkoda. Miał swoją wizę prowadzenia drużyny. Piłkarze go cenili.

Teraz przyjdzie nowy Trener z nową strategią - oby Legia nie podzieliła losu Śląska :( odpowiedz

F. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W końcu mądra decyzja odpowiedz

mk - 1 godzinę temu, *.net.pl no i dobrze, po finale pucharu byłem za zostawieniem go, ale po tym co "drużyna" pokazała w dwóch ostatnich meczach ligowych to mam dość. Po paru miesiącach przerwy byłem na stadionie i niestety z perspektywy trybun to wyglądało dramatycznie, zero dyscypliny i organizacji gry na tle spadkowicza, szczerze moim zdaniem to jest odwrotnie do tego co wiele osób twierdzi - indywidualnie to może jakieś umiejętności są, czasami ktoś coś się postara to i wpadnie tu remis, tu jakaś wygrana, ale to jakieś przebłyski tylko, ale ogólnie to bez głowy, bez myśli jakiejkolwiek, chyba niewiele gorsze wyniki byłyby bez trenera. Szczerze względnie dobre wyniki w Europie to chyba tylko dzięki temu że grajkowie chcieli się pokazać zagranicznym skautom, bo na boiskach krajowych to coś z nich powietrze schodzi. Jedyne osiągnięcie to w konfrontacji z jeszcze bardziej chaotycznym zespołem, który też w zasadzie opiera się na indywidualnościach. Do tego doszedł po raz kolejny fatalny spadek formy po przerwie zimowej i regres kluczowych zawodników, a właściwie to chyba wszystkich. Kto tu się ostatnio rozwinął bo nie kojarzę? odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @mk: Zgadzam się z Tobą w stu procentach, z tym że ja marzyłem o zmianie już od początku wiosennych rozgrywek. Wtedy w meczach że słabeuszami Nerwusek koncertowo wtopił. I to ukazało jego warsztat: miał całą zimę, miał wpływ na transfery, wrócił Elitim, a mimo to przegraliśmy mistrza.

Wtedy pisałem - Fejo won (a rzadko takich słów używam), i tylko szkoda że tak późno do tego doszło. odpowiedz

krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net @mk: fajnie powiedziane..co "druzyna" pokazala w 2 ostatnich meczach...nie to zebym bronil trenera calkowicie, ale ja bym go zostawil...tak jak sam napisales, ze jak w Europie sie naszym grajkom chcialo to potrafili sie pokazac. Widocznie na lidze im nie zalezy. Tutaj zadna zmiana trenera nie pomoze..absolutnie zadna. Co innego jak ma sie wielu zawodnikow z duzym potencjalem...wtedy tak, trzeba miec trenera ktory to wszystko odpowiednio pouklada. W przypadku naszego klubu my poprostu mamy samych przecietniakow lub ponizej zaczynajac od wlasciciela. Przyjdzie nowy trener, prawdopodobnie(mam nadzieje) syndrom nowej "miotly" zrobi robote na poczatku, a pozniej bedzie dalej to samo. Napisze to po raz setny a moze i wiecej, dopoki nie bedziemy mieli porzadnego wlasciciela a co sie z tym wiaze sponsora, to dalej bedziemy bic glowa w mur. Tak wszyscy chca mistrzostwa, ja to rozumiem. Tylko co dalej?? W Europie wstyd i upokorzenia? Czy naprawde tak wszyscy jestesmy ograniczeni i tylko liczy sie dla Nas nasze podworko??? No chyba nie , skoro kazdy z Nas marzy o wielkiej Legi. Tak ze zmiana samego trenera absolutnie nic tu nie da. Pozdrawiam kibicowska brac. odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.44.57 A Urban czeka odpowiedz

MarioL - 45 minut temu, *.wanadoo.fr @AA: I niech czeka dalej.Slaby trener i typowa Polska myśl szkoleniowa. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak jest!!! Hurrraaaa!!!!!

Feio out. odpowiedz

TwardyJanusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli wszystko jasne - będzie dalej byle jako i po taniości. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @TwardyJanusz: dlaczego? odpowiedz

Franek - 1 godzinę temu, *.play.pl Super news. Jeszcze wywalić Zielińskiego. odpowiedz

pablos - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jedyna słuszna decyzja po tym skandalicznym sezonie w ekstraklasie. odpowiedz

dave - 53 minuty temu, *.play.pl @pablos: problemw tym, że to nie chodzi o wyniki, bo tak to by od razu było wiadomo, że wywalą, a skoro byli bardzo blisko przedłużenia umowy, to poszło o warunki, które postawił Feio, więc wyleciał, bo sie postawił Mioduskiemu i czegoś wymagał również od właściciela, skoro od niego się wymaga wyników. I teraz przyjdzie trener na podobnym poziomie mogę się założyc, ale taki, który nie będzie się upominał o transfery i inne sprawy. odpowiedz

Jumbo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bez żalu Pa Pa !

Może spróbować Ante Simondze z drugoligowego Śląska ?

Poznał już ligę i poprawił grę Śląska . odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bardzo dobra decyzja! Oby teraz przyszedł ktoś sensowny. Dla mnie dobrym kandydatem byłby Vuković. Nabrał doświadczenia w Gliwicach, to jest legionista i człowiek, który umie zmobilizować piłkarzy. Feio to taki cipek. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl w końcu odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Goncalo dziękuję za wszystko co zrobiłeś dla naszej ukochanej Legii Warszawa! Życzę Tobie dużo zdrówka i powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Teraz czas na nowe rozdanie kart więc Michał Fredi i Darek do roboty. Pożyjemy zobaczymy co będzie w następnym sezonie. Oby mistrzostwo i dobra gra w pucharach europejskich. Nadzieja umiera ostatnia! odpowiedz

Draper - 1 godzinę temu, *.play.pl dobra wiadomość bo nie dało się patrzeć na to co wyrabiali w Lidze odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl No i zaczyna się cyrk!!! odpowiedz

Proponuję List Napisać ? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A Kibice jak obiecali po sezonie . Stanowczą akcję jak nigdy dotąd odpowiedz

Ageon - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de @Proponuję List Napisać ?: Wątpia, aby dotrzymali słowa. Prędzej z mordy zrobią cholewę. Od paru sezonów tylko prześcieradła wywieszają. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Ageon: co?! Ty po latach protestow a ITI, piszesz ze kibice tylko robią co?! Hahahahahahahaha, dobre :d odpowiedz

