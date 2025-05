Legia buduje napięcie: Decyzja w sprawie trenera dopiero za kilka dni

Wtorek, 13 maja 2025 r. 18:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Do końca sezonu zostały niespełna 2 tygodnie, a wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Legię Warszawa w przyszłym sezonie. Decyzja w sprawie pierwszego trenera ma zapaść w ciągu najbliższych dni, nie wcześniej niż po meczu z Cracovią. Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami, w którym wzięli udział Marcin Herra, Michał Żewłakow i Fredi Bobić, usłyszeliśmy, że... nie ma jeszcze decyzji. Mimo wielu pytań do przedstawicieli Legii, nadal trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka decyzja ostatecznie zapadnie. Pierwszy o niej ma dowiedzieć się Goncalo Feio.









Nie będzie ona jednak samodzielną decyzją dyrektora sportowego, Michała Żewłakowa - choc do niego należy inicjatywa - ale wymaga zatwierdzenia zarządu.



- Ja zdanie miałem już tydzień temu, natomiast są odpowiednie momenty, by je przekazać. Moje przekonania czy rzeczy, o których myślałem od jakiegoś czasu chciałem skonfrontować z ludźmi, którzy znają temat Legii dłużej ode mnie. Patrząc od wewnątrz i od zewnątrz, może nie są to dwa różne światy, ale rzeczy do przeanalizowania jest dużo więcej. W Canal+ chciałem powiedzieć dużo, nie mówiąc nic – każdy z was ma swoje odczucia - powiedział Michał Żewłakow.



- Dzisiaj mieliśmy długie spotkanie z zarządem, debatowaliśmy nad wszystkimi aspektami, nad decyzją, która jest przed nami. Ten tydzień trwa i ustaliliśmy, co jeszcze musi się wydarzyć w ciągu 7-8 dni, decyzję sfinalizować i ogłosić - dodał Marcin Herra.