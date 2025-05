Priorytety transferowe: Napastnik i skrzydlowi

Wtorek, 13 maja 2025 r. 22:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa powoli przygotowuje się do letniego okna transferowego, które może przynieść wiele zmian. Przede wszystkim klub ma zaległości budżetowe w zakresie transferów wychodzących, dlatego sprzedaż zawodników będzie jednym ze sposobów na pozyskanie środków na wzmocnienia. We wtorek dowiedzieliśmy się, że priorytetem dyrektora sportowego są szybcy skrzydłowi oraz napastnik.









Najchętniej klub pozbyłby się — nawet za mniejsze kwoty — piłkarzy, którzy nie mają większego wpływu na wyniki drużyny. Michał Żewłakow uważa, że przy grze na trzech frontach potrzebnych jest dwóch napastników, a obecnie do dyspozycji pozostaje tylko Ilja Szkurin. Marc Gual lepiej odnajduje się w duecie z klasyczną „dziewiątką”.



Michał Żewłakow uważa, że przy grze na trzech frontach potrzebnych jest dwóch napastników, a mamy jednego - Ilję Szkurina. Marc Gual lepiej czuje się grając obok klasycznej "dziewiątki".



Dyrektor sportowy chętnie przedłużyłby także kontrakty ze Stevem Kapuadim i Juergenem Elitim, a także zatrzymał na kolejny sezon Jana Ziółkowskiego – w jego przypadku klub bez problemu skorzysta z klauzuli umożliwiającej przedłużenie umowy o kolejne dwa lata. Ofertę przedłużenia kontraktu otrzyma również Artur Jędrzejczyk. Żewłakow docenia także postawę oraz statystyki Kacpra Chodyny.



Za rok wygasa kontrakt Bartosza Kapustki, a w tym przypadku sytuacja jest bardziej złożona — dyrektor sportowy zasugerował, że kluczowa może okazać się przewidywana długość absencji zawodnika.



W klubie dopuszcza się również sprzedaż Kacpra Tobiasza, o ile pojawi się satysfakcjonująca dla obu stron oferta. Do 25 maja Legia ma możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu do 20 sierpnia wypożyczenia Vladana Kovacevicia. Ma to związek z tym, że Tobiasz w czerwcu będzie grał w mistorzstwach Europy U-21 i najpewniej straci okres przygotowawczy z drużyną, a potem może otrzymać urlop.



Wypożyczeni



Po zakończeniu sezonu do klubu mogą wrócić Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela, Marco Burch, a także młodzi zawodnicy: Jakub Adkonis, Igor Strzałek, Jordan Majchrzak i Maciej Kikolski. Spośród tej grupy największe szanse na grę ma Alfarela, szansę otrzymają Adkonis i Burch, natomiast w przypadku Kikolskiego są zapytania i klub nie będzie robił przeszkód w transferze. Możliwe jest także przedłużenie wypożyczenia Igora Strzałka do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.