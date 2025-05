Podcast Legioniści Na Fali (odc. 15): Dwa spotkania na Legii - relacje i opinie

Środa, 14 maja 2025 r. 07:00 Kamil Dumała, Woytek, źródło: Legionisci.com

W 15. odcinku podcastu "Legioniści Na Fali" komentujemy ostatnie wydarzenia boiskowe, które miały miejsce na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Mamy dla Was również obszerną relację ze spotkania z władzami klubu, które odbyło się we wtorek. Co czeka nas w najbliższej przyszłości? Kiedy decyzje o trenerze? Jakie transfery są priorytetem? Czym teraz zajmować będzie się Jacek Zieliński? Co z wypożyczonymi? Zapraszamy!









Materiału już teraz możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.













