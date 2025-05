Bezpośrednią transmisję z meczu Widzew Łódź - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. W internecie spotkanie dostępne będzie na platformie canalplus.com. Początek o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA WIDZEW - LEGIA FORTUNA:

pawel - 16 minut temu, *.vectranet.pl Mimo bramki i asysty nie da sie patrzeć na tego Guala. Ile on ma złych wyborów ile,niecelnych podań. Nonszalancja w grze, niedbałość taka,boiskowa fleja. Ma dwie setki i tak je zlekceważył. Nie ma drugiego tak irytującego zawodnika. odpowiedz

Pusieczka - 20 minut temu, *.vectranet.pl Gual to jest dno i zero, won z Legii nieudaczniku i pokrako! odpowiedz

As - 57 minut temu, *.play.pl 36 minuta przy aucie faul na L sędzię liniowy podnosi chorągiewkę w górę czyli faul a Widzew z autu, sędzię główny nie reaguje???? Jak to możliwe ? odpowiedz

LLegionista - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Panowie, Gual cofnięty niżej to jest właśnie ta jakość. Fenomenalne podania przecinające, prostopadle. Jak ogarnie głowę to będzie dobry grajek, bardziej jako drugi napastnik niż typowa „9” oczywiście. odpowiedz

Biała si - 45 minut temu, *.vectranet.pl @LLegionista: Chce tylko zaznaczyć,że to nie jest wybitna jakośc łódzka ,cieszy 2-0 dla nas po pierwszej połowie . odpowiedz

tutencham - 2 godziny temu, *.inetia.pl Widzew : Legia 2:0 odpowiedz

cLe - 45 minut temu, *.vectranet.pl @tutencham: 😂😂😂 odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ma ktos podrzucic link do trasmisij ?? odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Tobiasz .........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Pankov ... Kapuadi

................ Goncalves ... Urbański ................

Luquinhas ............ Morishita .......... Vinagre

............................. Szkurin ..........................

LEGIA Mistrz !

❤️🤍💚🖤

1 : 2

TYLKO WYGRANA !!! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Kiełbasy do góry I golimy frajerów. Jazda z nimi na pełnej k. Tylko zwycięstwo hej Legia Tylko zwycięstwo! Pozdrawiam serdecznie wszystkich Legionistki I Legionistów. odpowiedz

Tylko Legia - 3 godziny temu, *.31.17 Widzew -Legia 2:4 odpowiedz

