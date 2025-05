Konferencja

Feio: Takich zwycięstw brakowało w tym sezonie

Czwartek, 15 maja 2025 r. 23:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Goncalo Feio (trener Legii): Było to bardzo trudne spotkanie na bardzo wymagającym terenie, gdzie rok temu Legia nie zdołała wygrać. Widzew postawił nam trudne warunki gry. Są takie porażki, po których kibic może docenić pracę zespołu – i są też takie zwycięstwa, po których ja, jako trener Legii, muszę docenić pracę Widzewa i jednocześnie pogratulować swojej drużynie.









To były dwie zupełnie różne połowy. W pierwszej połowie Widzew grał bardziej zachowawczo, próbując zamknąć nam przestrzenie. Dwa razy udało nam się wejść w pole karne, wykorzystując Marca Guala jako fałszywego napastnika. Atak środkiem był naszym głównym sposobem na stwarzanie zagrożenia. Druga bramka padła po jednym z naszych skutecznych pressingów, które dobrze funkcjonowały właśnie w pierwszej połowie.



Druga połowa wyglądała zupełnie inaczej. Widzew zagrał dużo agresywniej i znacznie wyżej. W tym momencie gry musieliśmy lepiej definiować przestrzenie, bo te z pierwszej połowy przestały istnieć. Nie byliśmy też wystarczająco skuteczni w zbieraniu drugich piłek, przez co gra często toczyła się na naszej połowie.



Takich zwycięstw, jak dzisiejsze, brakowało nam w tym sezonie. W meczach, w których trzeba było cierpieć, zagrać bardziej zachowawczo albo gdy rywal stawiał trudne warunki – często traciliśmy punkty. Dziś udało się doprowadzić mecz do końca z czystym kontem. Trzeba było cierpieć, ale w Lidze Mistrzów nawet drużyny, które dotarły do finału, musiały to robić.



Mieliśmy też trochę szczęścia – przy pięknej bramce Widzewa był minimalny spalony. Gdyby nie to, końcówka byłaby znacznie bardziej emocjonująca.



Po meczu poruszyłem w szatni temat kartek. Oczywiście, kartki są częścią gry, ale dwóch zawodników straciliśmy z powodów, które nie wynikały bezpośrednio z rywalizacji sportowej. Z drugiej strony… to jest futbol. Grają w nim ludzie, nie roboty. I to pokazuje, że mimo iż nie gramy już o cele, które sobie założyliśmy, wciąż w drużynie jest duży poziom zaangażowania, by dobrze zakończyć ten sezon i wygrać każdy kolejny mecz. Kartka Kuna to o kapitalne zachowanie Alvareza. Jesteśmy drużyną właśnie po to, by w takich momentach inni piłkarze potrafili wziąć odpowiedzialność za zespół.



Dziękuję kibicom Legii za obecność i wsparcie przez całe spotkanie.