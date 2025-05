Konferencja

Sopić: Legia wykorzystała wszystkie nasze prezenty

Czwartek, 15 maja 2025 r. 23:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Żeljko Sopić (trener Widzewa): Gratuluję Legii zwycięstwa. Wykorzystali wszystko, co im podarowaliśmy – a prezentów, niestety, było sporo. W szatni powiedziałem drużynie, że 45 minut dobrej gry to za mało.













Jeśli chodzi o Gikiewicza – nic złego się z nim nie dzieje. To moja decyzja, na kogo stawiam. Jeżeli ktoś popełnia błąd, to odpowiedzialność spada na mnie.



Dlaczego zagraliśmy tak słabo w pierwszej połowie? Gdybym znał dokładną odpowiedź, to pewnie nie zaczęlibyśmy tego meczu w taki sposób. Nie mam problemu z błędami – każdy je popełnia – ale dziś było ich zdecydowanie za dużo i zbyt prostych. W pierwszych 15 minutach niemal w każdej sytuacji oddawaliśmy piłkę przeciwnikowi.



Presja? To był najłatwiejszy mecz, by pokazać swoją jakość – nie było żadnej presji, ani po naszej stronie, ani po stronie Legii. Prawdziwa presja zacznie się dopiero w przyszłym sezonie, a nie teraz.



Kibice dawali nam niesamowite wsparcie przez cały mecz – jakbyśmy prowadzili 3:0, a nie przegrywali 0:2. Grałem na wielu stadionach, widziałem w piłce naprawdę dużo i nie sądzę, żebym w takiej sytuacji musiał dodatkowo motywować zawodników.